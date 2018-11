El Museo Antropológico muestra el Himalaya del fotógrafo Fernando Ezquerro

Madrid, 7 nov (EFE).- El montañero y fotógrafo Fernando Ezquerro propone con la exposición "La morada de las Nieves. Viaje por los siete reinos del Himalaya" transmitir al visitante todo lo que le ha "aportado" conocer todos los rincones de esta cordillera llena de paisajes y gentes llenos de "humanidad y diversidad cultural".

Desde hoy y a lo largo de los próximo siete meses, el Museo Nacional de Antropología será la puerta de entrada para conocer los antiguos reinos del Himalaya: Nepal, Nepal, Ladakh, Zanskar, Mustang, Sikkim, Tibet y Bhutan.

Lugares estos a los que Ezquerro viajó por primera vez en 2007, según ha contado a Efe: "He hecho mucha montaña durante toda mi vida y llegué allí buscando las montañas más altas".

"Las disfruté mucho, me parecen las más bonitas, pero el descubrimiento grande fue toda la humanidad, la diversidad cultural, la convivencia de credos y la gente tan hospitalaria y tan amable que me he encontrado siempre que he viajado a estos territorios", ha expresado acerca de lo que experimentó a lo largo de los diferentes viajes que realizó entre 2007 y 2014.

Y todo eso es lo que a lo largo de tres salas (una de ellas cambiará mensualmente) se puede en sus fotografías del valle de Gokyo y Khumbu, de la arquitectura de Kathmandu o de los rostros de las más de 40 etnias que hay en Nepal, entre los que se pueden ver primeros planos de campesinas, sherpas o monjes budistas.

"La gente me lo pone más fácil, la montaña es muy dura y fotografiar montañas requiere madrugar, pasar frio", ha añadido.

Fotografías hechas a base de "mucho esperar a ver qué pasa", ha contado, para así "ver unas luces que iluminan algo que estabas esperando o una pequeña caravana de yaks con gente local".

"Mi fotografía está basada en esto y en los encuentros fortuitos. Soy mucho de esperar, de ver qué pasa. Y en estos sitios casi siempre hay que esperar, a veces mucho, y a veces te vas frustrado", ha reconocido.

La totalidad de las obras que integran el proyecto irán rotando de forma que la exposición se detenga cuatro semanas en cada uno de los reinos del Nepal, y se mostrarán acompañadas de piezas budistas de la colección del museo, vídeos, y efectos visuales, sonoros e incluso ambientales, que contribuirán a trasladar al visitante al contexto en que fueron tomadas.

En este sentido, la muestra arranca con "Nepal, la tierra al pie de las montañas" (hasta el 9 de diciembre) y continuará con "Bhutan, el país del dragón del trueno" (del 11 de diciembre al 5 de enero), "Ladakh, el país de los pasos elevados" (del 8 de enero al 3 de febrero) y "Zanskar, el valle de cobre" (del 5 de febrero al 3 de marzo).

Y continuará con "Mustang, la llanura fértil" (del 5 de marzo al 31 de marzo), "Sikkim, la tierra de los grandes picos" (del 2 al 28 de abril) y "Tibet, la gran meseta" (del 30 de abril al 26 de mayo).