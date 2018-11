Kosovo impone aranceles a productos de Serbia y Belgrado protesta la decisión

Belgrado, 7 nov (EFECOM).- La decisión de Kosovo de imponer aranceles del 10 % a los productos importados de Serbia causó hoy protestas de Belgrado, que considera ese paso una violación de un acuerdo de libre comercio y un acto contra el diálogo para normalizar sus relaciones.

"Esto no es una casualidad. Se ha mostrado que los líderes de Pristina no quieren avances del diálogo, no quieren un compromiso", declaró el ministro de Exteriores serbio, Ivica Dacic, a la televisión pública serbia RTS.

El Gobierno de Kosovo impuso anoche aranceles del 10 % a todos los productos originados de Serbia y Bosnia-Herzegovina.

El primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, defendió que se trata de una medida de protección de la economía kosovar, los productores kosovares y el mercado del país.

El ministro de Comercio kosovar, Endrit Shala, declaró que esas medidas son también "una buena respuesta al comportamiento destructivo" de Serbia por sus actividades contra la independencia que Kosovo.

Esta antigua provincia serbia poblada por una gran mayoría de albaneses étnicos, proclamó en 2008 la independencia, que Belgrado no reconoce.

Para Belgrado, la decisión de Pristina de imponer aranceles es una violación del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) al que pertenecen, además de Serbia, Kosovo y Bosnia-Herzegovina, también Albania, Macedonia, Montenegro y Moldavia.