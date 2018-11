Justiz: "Queremos subir en la clasificación para luchar por la Copa del Rey"

Zaragoza, 7 nov (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Javier Justiz ha declarado que la plantilla del conjunto aragonés quiere subir puestos en la tabla clasificatoria para luchar por participar en la Copa del Rey.

El pívot del conjunto maño ha destacado en rueda de prensa la importante victoria conseguida la pasada jornada en la pista del Iberostar Tenerife, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación, que ha considerado "muy importante y trabajada".

"El equipo se entrenó y salió al partido con una actitud tremenda y eso nos ayudó a llevarnos la victoria en Tenerife. Espero que este triunfo traiga a más público al próximo partido en casa contra el Movistar Estudiantes porque igual había perdido un poco de confianza", ha destacado el jugador cubano del conjunto 'rojillo'.

Justiz opina que el Tecnyconta podía llevar una o dos victorias más: "según el entrenador llevamos el balance que esperaba pero ha habido algún partido en que se nos escapó".

El jugador caribeño ha señalado igualmente que tienen que "aprender y mantener el nivel" en referencia a la irregularidad del equipo porque los jugadores todavía no están plenamente acoplados, sobre todo en los terceros cuartos. "Quizá entonces estaríamos disfrutando de una mejor posición. Es una cuestión de trabajo y mentalidad", ha analizado.

Javier Justiz piensa que el equipo tiene que mejorar también en sus prestaciones en el pabellón Príncipe Felipe ya que aunque ha explicado que la plantilla salta al parquet con la misma disposición nota que al hacerlo en casa tiene "más presión".

Personalmente espera mejorar en defensa, donde se carga de faltas con facilidad, porque sus porcentajes en ataque son buenos. Al respecto de las faltas personales ha indicado que es un proceso de adaptación que tiene que pasar.

"Soy nuevo en la Liga y los árbitros no me dejan jugar al límite. Es algo que ya me pasó en Argentina así que tengo que ganarme el respeto y jugar como permiten los árbitros y así podré ayudar más al equipo", ha concluido.