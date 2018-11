Joan Font regresará al Dakar a los mandos de un buggy

Barcelona, 7 nov (EFE).- El piloto Joan Font volverá a correr la próxima edición del rally Dakar, que se disputará en Perú del 6 al 17 de enero de 2019, y lo hará a los mandos de un buggy de la marca Can-Am y en la estructura del FN Speed Team, según ha confirmado su equipo.

El piloto de Vic regresará a la prueba dos años después de su debut y tras perderse la pasada edición por una fractura de clavícula que sufrió un mes y medio antes de tomar la salida mientras se preparaba físicamente practicando ciclismo.

Después de disputar cuatro pruebas puntuables para la exigente Copa del Mundo de Rallys Cross-Country 2018, Joan Font culminará la temporada en el Dakar.

Font, con una dilatada experiencia en el mundo de los rallys, debutó en el Dakar 2017 a los mandos de un buggy, pero debió retirarse en la cuarta etapa que transcurría entre San Salvador de Jujuy (Argentina) y Tupiza (Bolivia) a causa de una rotura de motor cuando figuraba cuarto de la general en la categoría UTV.

La pasada temporada no pudo repetir la experiencia por la referida lesión en la clavícula. "Me supo muy mal renunciar, pero no tuve más remedio, porque no había margen suficiente para recuperarme a tiempo y afrontar una prueba tan dura como el Dakar con problemas físicos era una verdadera temeridad", asegura el piloto.

Ahora, se le presenta una nueva oportunidad de regresar, de la mano del FN Speed Team y con un buggy Can-Am Maverick X3 XDS, un vehículo de elevadas prestaciones que dominó la pasada edición del Dakar en su apartado SxS.

A lo largo del presente curso, Font ha participado en las Bajas de España, Hungría, Polonia y el Rally de Marruecos. En todas ellas ha tenido un papel importante ejerciendo una gran labor de equipo. Su momento álgido llegó el pasado mes de julio en la pasada Baja Aragón, donde finalizó tercero de la categoría T3 y logró su único podio del año en la Copa del Mundo de Rallys Cross-Country.