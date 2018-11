El PPE espera que la relación transatlántica mejore tras legislativas EEUU

Helsinki, 7 nov (EFE).- El Partido Popular Europeo (PPE) confía en que la relación transatlántica mejore tras las elecciones legislativas estadounidenses y que el nuevo reparto de poder con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ayude en ese sentido.

En ese "mayor acercamiento" confía el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, quien cree que la citada mayoría puede hacer "entrar en razón" a Trump en cuestiones como la inmigración o sus políticas comerciales "agresivas".

En declaraciones en Helsinki, donde el PPE celebra su congreso para elegir al candidato de los partidos del centroderecha a presidir la Comisión, López Istúriz ha añadido que espera que el ala internacionalista del partido demócrata "aconseje en algo" a Trump sobre esos asuntos.

Aunque por otro lado recuerda que Bernie Sanders, reelegido senador, representa "el ala más radical de izquierdas" dentro del partido demócrata, un sector que es "tradicionalmente aislacionista" y espera que esa no sea la línea que sigan los demócratas.

También los dos aspirantes que se disputan la candidatura del PPE a presidir la Comisión han analizado los resultados de los comicios legislativos en Estados Unidos.

El favorito en esta carrera, el líder del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha recordado que el comercio es el asunto que más importa a los europeos en su relación con Estados Unidos. Y su apuesta es la de seguir hablando de una relación comercial "libre y justa" entre ambas partes.

En clave interna, el dirigente alemán admite en cualquier caso la división que muestran los resultados electorales en Estados Unidos.

Su rival en esta carrera, el ex primer ministro finlandés Alexander Stubb, ha lamentado también que la sociedad estadounidense esté tan dividida entre partidarios y detractores de Trump. Y ha apostado por que dicha "polarización" no se dé en la política europea, y no se gobierne desde el "odio" y el "miedo" como hace, ha recalcado, el presidente estadounidense.