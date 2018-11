Las escritoras del siglo XX, los grandes referentes de la lucha feminista

Edimburgo , 7 nov .- Rescatar la memoria de las escritoras del siglo XX para que su obra llegue al gran público y se descubran como referentes de la lucha feminista es el objetivo de la catedrática de Estudios Hispánicos Nuria Capdevila-Argüelles, que, en entrevista con Efe, analiza su histórica invisibilización.

Esta académica de la Universidad de Exeter (Inglaterra), que participó en el Festival de Cine Español de Edimburgo, es una de las mayores expertas en la obra de la autora Elena Fortún, creadora del personaje infantil Celia, y gran parte de su trabajo versa sobre la autoría femenina vanguardista en la España anterior a 1936.

"Para mí Elena tiene una vida muy actual y reveladora de las tensiones del mundo de hoy. De su generación he aprendido a entender cómo se perpetúa la discriminación contra nosotras. Como feminista, las mejores armas para combatir el machismo y la discriminación me las han dado ellas, mis madres intelectuales", señaló.

La experta en Estudios de Género, originaria de León, afirmó que es necesario reescribir la historia de estas mujeres "porque nos la robaron", un fenómeno que no solo se produjo en España, sino que resulta de una corriente conservadora que vive toda Europa tras las guerras mundiales y que coincide con el primer franquismo.

"Ellas representaron un tipo humano, el de la mujer moderna, que durante la ola de conservadurismo que asola Europa tras las guerras se armariza, no se destruye, sino que se mete dentro de un armario", precisó.

De ahí que el legado de tantas "autoras inciertas", como a la catedrática le gusta llamarlas, y cuya memoria rescató en un libro del mismo nombre publicado en 2017, haya sido silenciado.

Mujeres comprometidas con el arte y la cultura en los años anteriores a la Guerra Civil de las que Fortún, la reformista sexual Hildegart Rodríguez, la poetisa y anarquista Lucía Sánchez Saornil y la escritora y diplomática Isabel Oyarzábal son solo algunos ejemplos.

A ellos se suman "Las Sinsombrero", como se conoce a pensadoras, pintoras y poetas de la Generación del 27, entre ellas Ernestina de Champourcín, María Zambrano o Josefina de la Torre, de las que poco se sabe y que sacan a la luz dos documentales con el mismo nombre, firmados por Tània Balló y con Capdevila-Argüelles como guionista.

"De mis autoras inciertas he aprendido las consecuencias de no poder separar género de sexo, porque, a diferencia de ahora, no tenían los dos conceptos. El 'sexo' es con lo que naces, es un hecho biológico y el 'género' es una inscripción, una construcción cultural e histórica con la que ellas no contaban", recalcó.

Es por ello que estas mujeres "hacen un esfuerzo intelectual enorme por legitimar su disidencia", mientras reciben el mensaje de que al alterar el orden natural que otorga "a cada sexo un género y a cada género, un mundo" son "unas destructoras".

"Aprendamos de ellas, de nuestras abuelas, que no tenían la palabra 'discriminación' ni 'género', y que contestan a grandes autores como (Santiago) Ramón y Cajal o Gregorio Marañón que dicen que la mujer con ansias de independencia, la que quiere entrar en un mundo de hombres, es que algo de hombre tendrá", apuntó.

Una tarea contra los roles establecidos que, para Capdevila-Argüelles, "no para nunca", incluso durante el franquismo y que rescata, a través de sus libros y proyectos multiplataforma, "para que no se quede en las bibliotecas", sino que esta "gran literatura" traspase el aula y se dé a conocer a la sociedad.

En este empeño no está sola, ya que, como recordó durante la charla, hay jóvenes novelistas como María Folguera y Carmen G. de la Cueva, que "están empezando en la escena literaria", pero que, a diferencia de lo que ella vivió, "ya tienen una genealogía que no sueltan" y saben muy bien dónde están sus "espejos".

"Son conscientes de que están surgiendo cuando están resurgiendo sus abuelas (las escritoras del siglo XX) y eso me parece maravilloso. Están acompañadas por todas esas voces que nunca se han ido del todo, que tienen una historia que contar y nos piden que las escuchemos", destacó.

En su nuevo proyecto cinematográfico, "Cartas Vivas", junto a la directora Paula Ortiz, Capdevila-Argüelles continuará su batalla por comunicar la memoria de unas mujeres que se salieron de los patrones normales asignados a su género y transgredieron los límites para internarse en un territorio que se suponía que no les pertenecía.

"De ahí que me parece que son una fuente de evidencia y de argumentos feministas tan grande", opinó.