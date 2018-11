El ex director general de Adif achaca accidente del Alvia solo al maquinista

Madrid, 7 nov (EFE).- El que fuera director general de explotación y construcción de Adif en julio de 2013, cuando ocurrió el accidente de un Alvia con 80 fallecidos, Antonio Gutiérrez Blanco, ha opinado hoy en la comisión de investigación parlamentaria que la culpa del siniestro la tuvo "exclusivamente" el maquinista.

En respuesta al diputado Gabriel Rufián (ERC), el ex director general ha indicado que el maquinista era el encargado de frenar el tren con los medios de los que disponía, antes de llegar a la curva de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, y que, por tanto, su "opinión personal" es que tuvo la responsabilidad exclusiva.

Gutiérrez ha comparado el tren con un coche automático, en el que aunque no se pueda frenar reduciendo marchas, sí se puede pisar el freno, mientras Rufián le ha recordado que habían sido desactivados los sistemas de frenado automático previstos inicialmente en esa línea ferroviaria.

Una línea que Gutiérrez ha dicho no tener "ni idea" de por qué fue publicitada como de alta velocidad, porque tiene claro que en ese momento no lo era.

"Ese tren no estaba funcionando bajo ningún parámetro como alta velocidad", ha subrayado Gutiérrez, que ha admitido que si el Gobierno lo consideró así sería "el típico anuncio para quedar bien".

También ha apuntado el ex director general de Adif que existían más curvas ferroviarias con similar riesgo al entrar en otras ciudades, como en Puertollano o Madrid, y ha reconocido ante Fernando Navarro (Ciudadanos) que en Angrois "el error humano garantizaba el descarrilamiento".

A Alexandra Fernández (En Marea), Gutiérrez le ha asegurado que no sabía nada sobre la reiterada reclamación judicial a Adif de la documentación disponible que no estaba siendo entregada, aunque la prensa estuviera informando de ello, pues no la leía.

Ha indicado que la relación con los juzgados la llevaba la Secretaría General de Adif o la Abogacía del Estado y que él no se enteraba, por lo que ha negado estar implicado en una supuesta obstrucción a la Justicia.