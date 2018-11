El director Franco Zeffirelli presentará "Rigoletto" en Omán en 2020

Roma, 7 nov (EFE).- El director de cine y teatro italiano Franco Zeffirelli presentará su versión del "Rigoletto" de Giuseppe Verdi en Omán en 2020, cuando el sultanato cumpla sus 50 años.

"Soy viejo, pero no voy a rendirme. Estoy contento con todo lo que he hecho, en mi vida no me han regalado nada, tuve que trabajar duro", comentó Zeffirelli, de 96 años,a los periodistas, a los que recibió en su casa museo de Roma.

La representación tendrá lugar en el Royal Opera House de Mascate el 17 de septiembre de 2020, y el maestro hará concesiones a la sensibilidad del país cubriendo la desnudez y alargando las faldas de las actrices cuando sea necesario.

"La desnudez de los querubines voladores será cubierta", explicó por su parte Umberto Fanni, director del teatro de la ópera de Mascate.

El proyecto se remonta a hace 10 años, cuando Zeffirelli preparó las obras "Turandot" y "Rigoletto" para la inauguración del teatro de Mascate.

La elección de entonces recayó en la ópera de Puccini, que en 2011 inauguró la actividad del suntuoso teatro de mármol y madera, y la obra maestra de Verdi permaneció en el cajón.

La nueva producción del "Rigoletto" contará con el mismo equipo de Turandot: el histórico ayudante de dirección de Zeffirelli, Stefano Trespidi, el ayudante de escenografía Carlo Centolavigna y el diseñador de vestuario Maurizio Millenotti.

"Al producir el 'Rigoletto' del maestro Zeffirelli, en el año más importante de la historia de Omán, estoy segura de que provocará nuevas y amplias repercusiones en términos de turismo cultural internacional", dijo a los medios locales la ministra de Educación Superior de Omán, Rawya Saud Al Busaidi.