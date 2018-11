Colectivos feministas piden que el fallo de La Manada reconozca "violación"

Pamplona, 7 nov (EFE).- Los colectivos feministas Andrea y Lunes Lilas, que los primeros lunes de cada mes se concentran en Pamplona contra la violencia machista, han trasladado a hoy su protesta para pedir a los jueces que han estudiado los recursos a la sentencia de la Manada que concluyan que "no es abuso, es violación".

Los cinco magistrados del pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), tras varios meses de deliberaciones, han celebrado hoy su última reunión para estudiar los recursos presentados a la sentencia que condenó a nueve años de cárcel a los miembros de La Manada y harán pública su decisión en el plazo aproximado de un mes.

"Hoy se han reunido los cinco magistrados, hombres, para tomar una decisión sobre los recursos y dictar una nueva sentencia; les recordamos que no hay voz que no se haya escuchado diciendo que no es abuso, es violación. Nosotras si te creemos, es una justicia patriarcal", ha sostenido una de las mujeres que ha intervenido en el acto.

Ha añadido que es "necesaria una ley de violencia sexual porque la violencia sexual es violencia machista. Repetimos hasta la saciedad: solo el sí es sí", ha aseverado en el acto celebrado en la plaza del Castillo, encabezado por una pancarta en la que se leía "No es no. Justicia".

Allí las asistentes, entre las que se encontraba la madre de Nagore Laffage asesinada en los Sanfermines de 2008, han recordado que en lo que va de año se han producido 86 feminicidios, dos de ellas compañeras suyas, vecinas de Huarte y Pamplona, a las que no olvidan, y que diez menores han sido asesinados.

En este contexto, han insistido que en esto "debe terminar ya, ahora y para siempre" y han dicho a los jueces que quieren "un mundo entre iguales"

Asimismo han defendido el feminismo, la atención integral y el desarrollo de políticas de igualdad, porque, según han remarcado, para conseguir acabar con la violencia machista "no existe más que una sola vacuna, un solo camino, la igualdad, el feminismo y una relación basada en buenos tratos".

Para lograrlo, han añadido, es preciso que las instituciones estén a la altura y que se dediquen los recursos económicos, materiales y personales necesarios.

Además han reconocido que valoran las iniciativas que suponen la implicación de los hombres contra las violencias machistas porque "necesitamos estar todas y todos", han concluido.