Carles Planas: "No podemos confiarnos, no podemos vivir del pasado"

Girona, 7 nov (EFE).- A pesar de que las victorias contra el Rayo Vallecano (2-1) y el Valencia (0-1) de las dos últimas jornadas han situado el Girona en la zona de la clasificación, el vestuario rojiblanco es consciente de que la relajación jugaría de nuevo en contra.

"No podemos confiarnos, no podemos vivir del pasado", ha señalado este miércoles el defensa catalán Carles Planas, quien también apuntó que el equipo afronta el partido de este sábado contra el Leganés con el objetivo de "sumar tres puntos más que alejen del descenso y acerquen un poco más al objetivo de la permanencia".

En este sentido, el carrilero barcelonés, que, aprovechando las lesiones de larga duración de Aday Benítez y Johan Mojica, se ha hecho con la titularidad en el carril izquierdo del 3-5-2 de Eusebio Sacristán, insistió en que, a pesar de la buena marcha del Girona, "todavía es muy pronto para hablar de Europa".

"Creo que son palabras mayores. Hay que ir partido a partido, como dice el tópico". Aun así, Planas destacó que, "el año pasado, ya se demostró que se puede luchar para conseguirlo" y subrayó que han empezado "muy bien" y que, "antes de empezar la temporada, todo el mundo habría firmado tener 16 puntos en 11 jornadas".

En el plano personal, el 20 del Girona aseguró que está "contento de poder tener continuidad" y que se encuentra "muy bien físicamente, con confianza".

"Siempre he entrenado al máximo para estar preparado cuando me llegara la oportunidad", afirmó un Planas que este sábado podría ser titular por tercer encuentro consecutivo, algo que todavía no había conseguido desde que aterrizó en el Estadi Municipal Montilivi el verano del año pasado.

Consciente de que el equipo ha tenido "bajas importantes", el futbolista de Sant Celoni, el único del primer equipo del Girona que puede actuar de forma natural en el carril izquierdo, también reconoció que comprende que el club busque refuerzos. "Todo aquel que venga para ayudar y para mejorar lo que hay será bienvenido", sentenció.