Cargos Junta "prevaricaron" por generosos e imprudentes, según Manos Limpias

Sevilla, 7 nov (EFE).- El letrado Rafael Prieto, que representa al sindicato Manos Limpias personado como acusación popular en el caso ERE, ha afirmado hoy en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta que está acreditado el delito de prevaricación que estos cometieron por una actuación "tan generosa como tremendamente imprudente".

En su informe final, el letrado de Manos Limpias ha señalado que en este juicio estamos "ante un conflicto no sólo jurídico sino moral" por cuanto "todo político y servidor público busca solucionar los problemas de los ciudadanos, que lo haga mejor o peor dependerá de su capacidad".

Ha aludido a que la mayoría de los acusados han justificado las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis repartidas del 2000 al 2010 por los grandes conflictos laborales de esos años y la búsqueda de un sistema ágil para hacer frente a situaciones de emergencia.

El problema es que su actuación fue "tan generosa como tremendamente imprudente" porque diseñaron un "modo creativo" para dar ayudas "al margen de la ley", "contrario a derecho" y "se eludieron los controles".

Al hacerlo, el letrado ha destacado que los encausados arriesgaron "sus carreras políticas, en algunos casos intachables, exponiéndose al escarnio público y sin ganar nada" pero con ello el delito de prevaricación está acreditado porque dictaron resoluciones arbitrarias y contrarias a derecho con voluntad y conciencia de ello.

En sus conclusiones definitivas, Manos Limpias ya retiró la acusación contra el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río y hoy ha justificado que lo hizo "por falta de pruebas" contra ellos y "no porque crea que no sabían nada".

"Se despistan casi mil millones de dinero público pero aquí nadie se percata de nada, yo no me puedo creer que 20 servidores públicos de elevado rango no se enteren de nada como si fuera una incapacidad endémica", ha ironizado.

Gráficamente, ha acudido al refranero popular para señalar que en el caso ERE "tenemos a los que mataron a la cabra, los que le agarraron las patas, los que miraron y los que no quisieron mirar".

Manos Limpias también ha retirado toda acusación contra el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, pero en este caso sí lo considera "un verso suelto para bien y para mal" que aunque "se ha equivocado y mucho", sus errores "pueden sancionarse perfectamente desde el Derecho Administrativo".

Ha aludido a su evidente "distancia y desapego" con el resto de acusados, incidiendo en las "balas" que su defensa y las de otros acusados como el expresidente José Antonio Griñán se han cruzado en los interrogatorios a testigos y peritos durante el juicio

En sus conclusiones finales, Manos Limpias ya retiró la acusación por malversación contra 15 de los 21 procesados a los que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular del PP imputa ese delito.