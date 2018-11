Asociaciones de víctimas instan al PE a que intervenga sobre fosas comunes

Bruselas, 7 nov (EFE).- Familiares y asociaciones de víctimas de las fosas comunes de Paterna reclamaron hoy en el Parlamento Europeo (PE) que las autoridades europeas insten al Estado español a enmendar una "injusticia sin paliativos".

La delegación de asociaciones de víctimas desplazada a Bruselas presentó a su vez un requerimiento a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara presidida por la eurodiputada del grupo ALDE, Cecilia Wikström.

El presidente de una de las asociaciones de víctimas reunidas, Santiago Vallés, indicó que representan a "más de 1.300 muertos" de los 2.338 que se han contabilizado solo en la provincia de Valencia.

Vallés señaló que existen "mecanismos suficientes" para aplicar la Justicia internacional y que es una cuestión de "voluntad política", por lo que espera que esta petición se pueda convertir en "una realidad palpable".

Aràdia Ruiz, representante de un grupo de abogados contra la impunidad de los crímenes franquistas, denunció "la ilicitud internacional en el incumplimiento reiterado del derecho internacional por parte del Estado español".

La letrada especificó que "cada vez que ponemos una denuncia o aparecen restos óseos en una fosa, no hacen nada, no hay respuesta judicial, no hay ningún tipo de responsable de los crímenes de lesa humanidad del franquismo".

Según Ruiz, las causas que se argumentan desde las instituciones españolas son "algo inaudito en un Estado de derecho, el derecho internacional dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles".

El acto fue organizado en colaboración con CeAQUA, la plataforma de apoyo de la querella Argentina contra los crímenes del franquismo del País Valencià, y eurodiputados españoles representantes del denominado "grupo de Memoria Histórica" de la Eurocámara.

Ángel González, representante de CeAQUA, destacó que "tras 80 años reivindicamos no solo la exhumación e identificación, sino la verdad, justicia y reparación, porque si no jamás se podrá cerrar ningún tipo de herida ni superar aquella fase tan negra de nuestra historia".

Izaskun Bilbao (PNV), representante del "grupo de Memoria Histórica", señaló en la rueda de prensa que el principal objetivo de la jornada para los parlamentarios españoles "es cambiar la visión del Parlamento y los líderes institucionales de lo que ocurre en el Estado español".

Por su parte, el eurodiputado español Miguel Urbán (Podemos) apuntó a la Comisión Europea, que se negó a reunirse con las víctimas, y les acusó de ser "cómplices de una violación de derechos fundamentales".

El "grupo de Memoria Histórica" está formado por los eurodiputados Marina Albiol (IU), Ernest Urtasun (ICV), Miguel Urbán (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Josep Maria Terricabras (ERC), Ernest Maragall (ERC) e Izaskun Bilbao (PNV). EFE