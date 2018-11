Alcalde de Tui deja escombros a la puerta de ministerio para pedir soluciones

Madrid, 7 nov (EFE).- El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, ha llevado hoy a la puerta del Ministerio de Política Territorial una bolsa de escombros provocados por la explosión de una pirotecnia el pasado mes de mayo pasado en su ciudad en señal de protesta por la "reticencias" del Gobierno a "implicarse" en las tareas de desescombro.

En declaraciones a los medios, después de que hubiera dejado un saco con kilos de rocas embarradas en la puerta central del Ministerio que dirige Meritxell Batet, el alcalde ha dicho que el gobierno central "ha sido el más lento y el más reticente a implicarse" en "resolver" las consecuencias de la explosión de un almacén pirotécnico el 23 de mayo pasado.

Vázquez Padín ha recordado que el 7 de septiembre el Gobierno declaró la emergencia por protección civil pero "aún no hay nada publicado en el BOE, y lo que manda es lo que se publica en el BOE".

"Hubo varios compromisos verbales sobre los desescombros, pedimos que el Gobierno ahora los asuma y complete el desescombro", ha reclamado.

Preguntado sobre por qué esa solicitud no se lo hace a la Xunta de Galicia, ha respondido: "Si nos ponemos estrictos con la competencia, no está definido a quién le corresponde desescombrar después de una explosión. Aquí hay cuatro administraciones, no nos vamos a poner a discutir si el sistema administrativo español es eficiente".

Vázguez Padín ha cargado contra el Gobierno por "falta de lealtad institucional" al no haber dado "ni siquiera un plazo de tiempo" para las tareas "ni contestado ninguna carta".

Según ha dicho a EFE, un funcionario "de tercera línea" del Ministerio iba a recibir al alcalde esta mañana, pero le ha cancelado la cita "sin motivo y sin ofrecer otra persona" para recibirlo, por lo que ha decidido venir de todas formas a Madrid para realizar este acto de protesta.

Vázquez Padín ha alertado de que las tareas de desescombro durarán "unos tres meses" por lo que ha reclamado celeridad para que "a más tardar en marzo comience la reconstrucción de las casas".