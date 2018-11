La vivienda de segunda mano sube el 7% en octubre y encadena 25 meses al alza

Madrid, 6 nov (EFECOM).- El precio medio de la vivienda de segunda mano en España aumentó el 7 % en octubre con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 1.849 euros por metro cuadrado, y encadenó 25 meses al alza, de acuerdo con los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

De hecho, Fotocasa señala que la variación interanual se situó por encima del 7 % en los últimos cuatro meses, siendo septiembre el mes en el que se registró la subida más acusada del histórico analizado por el portal inmobiliario, con el 7,8 % más.

No obstante, el precio de la vivienda usada en octubre no aumentó con respecto a septiembre, lo que supone el primer mes del año en el que no se producen incrementos mensuales, puesto que en lo que va de año el precio se ha movido entre el 0,3 % de febrero y marzo y el 1,3 % de mayo.