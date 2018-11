Rivera: No sé a qué responde la reunión que quiere PP con constitucionalistas

(Corrige la NA2029 en el titular y en el lead para precisar el entrecomillado de las palabra de Rivera)

Madrid, 6 nov (EFE).- El líder de Cs, Albert Rivera, ha dicho que no sabe "a qué responde exactamente" la convocatoria del PP a reunir a los partidos constitucionalistas, salvo el PSOE, que comparten defender la Constitución cuando lo importante es cómo lograr que socialistas que no comparten el "sanchismo" puedan levantar la mano.

En todo caso, Cs coincide en la defensa de la Carta Magna, ha insistido en una entrevista en Antena 3, donde ha asegurado tener constancia de que hay muchos socialistas "preocupados por la deriva del sanchismo, el pacto de la cárcel y porque se criminalice a los demás partidos constitucionalistas".

En este contexto, Rivera ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de provocar una "quiebra moral" con el PSOE al aliarse con los separatistas y populistas y ha asegurado que el "sanchismo" está impidiendo un acuerdo entre constitucionalistas.

Unas acusaciones que se producen después de que algunos miembros del Gobierno hayan acusado a Cs de tensionar la situación con actos como el de España Ciudadana en Alsasua (Navarra), incluso llamarles "perros" como hizo el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, según ha subrayado Rivera.

Este tipo de mensajes -ha asegurado- no se los imagina en personas como Nicolás Redondo, Alfonso Guerra o Felipe González. En el PSOE hay gente "razonable", ha asegurado, con la que se podría estar llegando a acuerdos si estuvieran al frente del partido.

Con unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y otras municipales y autonómicas en primavera, Rivera ha insistido en que no pactará con el PSOE en Andalucía porque hay que hacer un cambio "sí o sí", pero no cierra la puerta a poder hacerlo en otras comunidades y municipios si Sánchez "no impone su lógica" de pactar con Podemos y sus marcas.

Por otro lado y en relación con el impuesto de las hipotecas después de que el Tribunal Supremo haya vuelto a reunirse hoy para proseguir con las deliberaciones, Rivera ha dicho sentirse "preocupado" por la imagen que se está dando y cree que la demora en resolver "resta fortaleza a la justicia" y crea inseguridad jurídica.

Confía, ha apuntado, en que las presiones que haya de los "lobbies" no cambien la voluntad de los magistrados y ha exigido "claridad" en el fallo.