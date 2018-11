Responsable de Sanidad defiende complementariedad sanidad pública y privada

Madrid, 6 nov (EFE).- El director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez, ha defendido hoy la "complementariedad y congruencia" del sector sanitario privado y del público.

Este responsable de Sanidad ha realizado esta consideración en su intervención en el V Acto de Entrega Acreditación QH (Quality Healthcare) que reconoce la calidad asistencial tanto de centros sanitarios públicos como privados.

Rodrigo Gutiérrez se ha referido a la "incertidumbre" de la época actual, pero ha destacado el papel central del paciente como factor imprescindible, al tiempo que ha valorado los mayores conocimientos y responsabilidades que éstos tienen en relación con otros tiempos.

"Todo el personal sanitario debe estar implicado en la calidad desde el objetivo de atender al paciente de manera respetuosa y humana; hay que desterrar la cultura del miedo al cambio y al fracaso. La no calidad es muy cara", ha añadido.

En la apertura de este acto, Luis Mayero, presidente de Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad impulsora de estas acreditaciones, ha insistido en que el núcleo central de la calidad asistencial es el paciente y ha defendido la capacidad de los profesionales de la salud para empatizar con los pacientes.

Mayero ha recordado que entre el 40 y el 80 por ciento de la información que se da al paciente en una cita médica, se olvida al salir de la consulta.

En este evento, en una conferencia sobre liderazgo y gestión de calidad en las organizaciones, el vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Francisco de Paula, ha resaltado que, para los líderes, los pacientes y sus familiares tienen que convertirse en socios en el proceso de asistencia sanitaria.

"Cuando no hay liderazgo, las consecuencias son negativas en los aspectos clínicos y de gestión", ha expuesto, para añadir: "No hay evidencia solvente de los buenos resultados con liderazgo, pero sí de que el liderazgo es necesario, aunque no es suficiente".

Tras cinco años de acreditaciones QH, 126 centros asistenciales sanitarios públicos y privados cuentan ya con esta calificación que reconoce los esfuerzos y resultados en la mejora de la calidad asistencial.