Podemos pide a Gobierno y grupos catalanes diálogo para no prorrogar Cuentas

Madrid, 6 nov (EFECOM).- El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido hoy al Gobierno que "no se resigne" a prorrogar los Presupuestos de 2018 y a los partidos catalanes "que no carguen sobre la gente trabajadora de Cataluña" las consecuencias de que no haya unas nuevas cuentas más sociales.

En declaraciones a los medios tras asistir a una conferencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Echenique ha pedido al Gobierno que lleve a cabo los esfuerzo necesarios para aprobar sus cuentas y no prorrogar los presupuestos del PP.

Asimismo, ha señalado que los partidos catalanes "tienen que pensar por qué motivo van a cargar sobre la gente trabajadora de Cataluña todo el despropósito que ha resultado la actuación del PP en la región o la falta de audacia del actual Gobierno".