Plataforma "No somos delito" propone liquidar 15 infracciones de Ley Mordaza

Madrid, 6 nov (EFE).- La Plataforma "No somos delito", integrada por más de cien colectivos y nacida tras la aprobación en 2015 de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, ha instado a los partidos a acometer una reforma "integral" de la norma con la eliminación de 15 sanciones y el retoque de otras cinco.

Lo ha apuntado Sara López, una de las portavoces de "No somos delitos" en su comparecencia ante la ponencia de la comisión de Interior del Congreso que debate la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que durante esta semana escucha a diversos colectivos a petición de los grupos.

A juicio de López tanto la ley vigente como la anterior de 1992 parten de una concepción errónea de seguridad ciudadana, pues el sujeto se trata como "una amenaza para el Estado" cuando en realidad se debería hablar y debatir de "la seguridad de los ciudadanos".

Por eso, la portavoz de esta plataforma ha instado a los partidos a que sean valientes y emprendan una reforma integral que afecte también al Código Penal.

En el caso de la ley de Seguridad Ciudadana, López ha definido "diez puntos mínimos" a debatir en esta reforma y que, en primer lugar, pasan por acabar con la "inseguridad jurídica", pues se deja margen a la "discrecionalidad".

"Hay que eliminar la preocupante discrepancia con los agentes de autoridad que son una falta de respeto pero que han motivado 47.980 multas", ha reprochado Sara López quien considera también la nueva norma tiene que dar la misma veracidad al agente que al denunciado.

Entre las infracciones que "No somos delito" propone liquidar están la derogación de las multas por manifestaciones no comunidades en infraestructuras críticas o el escalo en edificios que suponen, dice, "controlar a la disidencia medioambiental", ademar de eliminar las sanciones por protestar sin previo aviso frente a las cámaras legislativas o los parlamentos autonómicos aunque no estén reunidos.

También instan a los partidos a eliminar el registro de infractores, las sanciones por actos de "obstrucción" en desahucios administrativos o las multas por uso indebido de imágenes y datos de las fuerzas de seguridad, puesto que cercena la denuncia ciudadana de abusos policiales y la atenta contra derecho a la información.

"No somos delito" quiere además que la nueva norma prohíba los cacheos corporales por "meras sospechas", la detención de una persona para ser identificada en dependencias policiales, la derogación de las multas por venta ambulante (entre ellas cita el top manta), la tenencia de marihuana o las devoluciones en caliente.