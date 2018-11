Marlaska al PP: Ustedes no me marcan la agenda; si lo hicieran, no haría nada

Madrid, 6 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado al PP que no es quien tiene que marcarle la agenda y, de hecho, si lo hiciera, se quedaría "en casa porque no tendría nada que hacer", ha enfatizado.

Con estas palabras ha respondido el ministro a la senadora del PP Clara San Damián, quien le ha instado a que se reúna con los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles para abordar la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la actuación de los agentes en los cacheos y sobre la toma de imágenes a estos funcionarios.

Ambos han mantenido un tenso debate en el Pleno del Senado con motivo de una pregunta de la parlamentaria del PP al ministro sobre esa instrucción, que han presenciado desde la tribuna representantes de algunas asociaciones y sindicatos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Y en ese rifirrafe, la senadora ha censurado al ministro que haya "regalado su presente y su futuro al peor presidente que ha tenido este país", en referencia a Pedro Sánchez, y ha asegurado que Marlaska ha perdido en seis meses el crédito ganado en 30 años de juez".

Pedro Sánchez, ha añadido San Damián, "pasará a la historia como un expresidente", pero al ministro "se le recordará como un mal ministro y un peor juez", ha sentenciado la parlamentaria popular.

La senadora ha reprochado a Marlaska que no se haya reunido con sindicatos y asociaciones, como le pidieron, para tratar sobre la instrucción, y ha lamentado que se haya dictado solo por el hecho de que la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, no le gusta al actual Gobierno.

Pero Marlaska le ha respondido que desconocía esa petición y que, en todo caso, se reunirá con ellos en cuanto se lo pidan oficialmente.

Ha explicado que tres años después de la aprobación de la "ley Mordaza" se habían observado disfunciones y que mientras se debate su reforma en el Congreso, se decidió elaborar una instrucción para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y dar seguridad jurídica a los agentes.

Interior, según su titular, "está dispuesto a hablar y coordinar con ellos y modificar la instrucción si fuera preciso, mientras se mantenga su esencia".

"Me reuniré con ellos cuando ellos quieran, no ustedes, que no me marcan la agenda. Si ustedes me marcaran la agenda, no haría nada, me quedaría en casa porque no tendría nada que hacer", ha concluido.