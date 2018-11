El IBEX 35 baja un 1 % a mediodía, lastrado por los bancos

Madrid, 6 nov (EFECOM).- El índice más importante de la Bolsa española, el IBEX 35, amplía al 1 % a mediodía las pérdidas con las que inició la sesión, lastrado por las caídas de los bancos, pendientes del dictamen del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.

Pasadas las 12.00, el selectivo se deja 91,50 puntos, equivalentes al citado 1 % y quedaba en en 8.919 enteros, con lo que las pérdidas anuales son ya del 11,17 %.

Con la atención puesta en el Tribunal Supremo, los bancos ahondan en sus pérdidas, que son ya del 2,53 % para Bankia; del 2,26 % para Banco Sabadell; del 1,63 % para Santander; del 1,65 % para BBVA; del 1,45 % para Caixabank, y del 1,37 % para Bankinter.

Fuera del IBEX, Liberbank cede el 3 % y Unicaja, el 0,35 %.

También a la baja, el resto de grandes mercados bursátiles europeos no se muestran más optimistas que el español y Milán pierde un 0,88 %; París, un 0,39 %; Londres, un 0,33 %, y Fráncfort, un 0,32 %.

Los inversores también están atentos hoy al resultado de las elecciones a mitad de mandato en Estados Unidos, explican los analistas de Renta4 Banco, que añaden que el mercado descuenta que el presidente estadounidense, Donald Trump, conservará el Senado pero perderá el Congreso frente a los demócratas.

Si se confirman estas previsiones, los demócratas pondrían trabas a las iniciativas de Trump con el objetivo de reducir las probabilidades de que salga reelegido en 2020, consideran estos expertos.

De los 35 valores que integran el selectivo, los que más ceden son la cadena de supermercados DIA, un 8,32 %; seguida de los ya citados Bankia y Banco Sabadell y de Telefónica, que cae un 2,13 %.

El valor que más sube es Siemens Gamesa, no solo del IBEX 35 sino de todo el mercado español, ya que se dispara un 11,41 % tras comunicar al mercado que ha cerrado su año fiscal 2018 -de octubre de 2017 a septiembre de 2018- con un beneficio de 70 millones que no compara con el año anterior pues entonces no se había fusionado.