Fiscal general Ucrania dimitirá hoy por el asesinato activista anticorrupción

Kiev, 6 nov (EFE).- El fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, anunció hoy que renunciará inmediatamente a su cargo, después de que 77 organizaciones de derechos humanos exigieran su dimisión por el asesinato de la activista anticorrupción Kateryna Handziuk tras denuncias de ésta de corruptelas en la ciudad meridional de Jersón.

"Presentaré mi renuncia hoy mismo al presidente de Ucrania", Petró Poroshenko, "para que no haya duda de que no me aferro al poder", señaló Lutsenko en la Rada Suprema (Parlamento) durante una sesión informativa sobre la marcha de la investigación del asesinato de la activista de 33 años.

El mandatario ucraniano y el Parlamento tendrán que aprobar aún la dimisión del fiscal general, por lo que su anuncio no tiene efecto práctico aún.

Handziuk falleció el pasado domingo como consecuencia de las quemaduras que sufrió el pasado 31 de julio en casi el 40 % de su cuerpo cuando un hombre arrojó un litro de ácido sulfúrico sobre su cabeza.

Ese ataque tuvo lugar cuando la activista salía de su casa para a la Alcaldía de Jersón, donde trabajaba como asesora del regidor y como miembro del consejo municipal de esta ciudad ubicada a 450 kilómetros al sur de Kiev.

Era conocida por haber denunciado presuntos casos de corrupción en Jersón, entre otros de cargos políticos y de la Policía, e incluso desde el hospital y a pesar de su estado grave, criticó duramente en declaraciones a un canal de televisión local el sistema judicial ucraniano y el Estado de derecho en su país.

Denunció además que el año pasado fueron perpetrados más de 40 ataques contra activistas y preguntó por qué y quién paraliza las investigaciones.

Su deceso ha causado una gran conmoción en Ucrania y ha suscitado llamadas a investigaciones imparciales de Alemania, Reino Unido, EEUU y la Comisión Europea (CE), además de la exigencia de 77 organizaciones de derechos humanos para que renuncie no solo Lutsenko, sino también el ministro del Interior, Arsén Avakov.

El Centro de Información sobre Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de Ucrania y Transparencia Internacional Ucrania, entre otras ONG también han pedido en una carta abierta la renuncia de la jefatura de la Policía de Jersón, que, según afirman, "desde el principio ha saboteado la investigación del ataque a Kateryna Handziuk".

La Policía ucraniana ha transferido al Servicio de Seguridad de Ucrania la investigación de la muerte de la activista anticorrupción, tras haber interrogado a 367 testigos, decretado 21 exámenes forenses, efectuado nueve registros, 26 inspecciones y haber conducido indagaciones secretas contra 31 personas.

El fiscal general dijo hoy en el Parlamento que actualmente hay 12 personas sospechosas como posibles organizadores del crimen y que tres de ellas se los había revelado la propia Handziuk antes de morir.

De momento cuatro personas se encuentran bajo arresto domiciliario por haber ejecutado o participado en el ataque a la activista, todos ellos presuntamente combatientes voluntarios contra los separatistas en el este de Ucrania, en tanto que un quinto permanece detenido.

Poroshenko reiteró hoy que "es el primer interesado en que el crimen sea esclarecido y que los asesinos, organizadores y personas que lo encargaron reciban su merecido castigo", y negó que el Estado tenga algo que ver o cierre los ojos ante los ataques a activistas.

"Los ataques a activistas de ninguna maneras son parte de la política de Estado. Por el contrario la historia de los últimos años demuestra que ha habido una cooperación muy eficaz entre las autoridades ucranianas y la sociedad civil", aseveró.