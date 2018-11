La favorita, del griego Yorgos Lanthimos, abrirá el Festival de Cine de Gijón

Gijón, 6 nov (EFE).- La película "La favorita", un drama sobre los mecanismos del poder en la monarquía británica del siglo XVIII del director griego Yorgos Lanthimos, abrirá la sección oficial de la 56 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se celebrará entre el 16 y el 24 de noviembre.

El filme, que ha obtenido el Gran Premio del Jurado en su estreno en el Festival de Venecia, se proyectará en el Teatro Jovellanos tras la gala inaugural que será presentada por la periodista Arantxa Nieto y el actor Santiago Alverú, en la que se entregarán el Premio Nacho Martínez al sevillano Juan Diego y el galardón de Honor a las realizadoras Tizza Covi y Rainer Frimmel.

Interpretada por Oliva Colman, ganadora de la Copa Volpi a la mejor actriz por su papel de "Anne", Emma Stone y Rachel Weisz, la película del realizador griego narra los entresijos de la casa real en un momento en el que Inglaterra está en guerra con Francia.

Un total de 19 largometrajes se exhibirán en la sección oficial, dos de ellos fuera de concurso, y otras 161 películas han sido programadas en las distintas secciones del festival que este año ofrecerá 30 estrenos mundiales.

La organización del certamen ha informado hoy en la presentación de la 56 edición que más del 90 por ciento de las obras programadas son estrenos en España y que se ha buscado paridad entre realizadores hombres y mujeres.

El director del Festival, Alejandro Díaz Castaño, ha destacado el papel creciente de la mujer en el séptimo arte, donde "cada vez tienen más visibilidad".

Ha recordado que la recientemente galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía, la productora segoviana Esther García, ha sido reconocida con el Premio Mujer de Cine, que le será entregado en la gala de clausura.

Díaz Castaño ha destacado que "este será el festival más transversal y colaborativo", porque a la cantidad de obras firmadas por mujeres se suman los acuerdos de cooperación con otros certámenes como los de San Sebastián, Sitges, Huelva, ZineBi, Porto, Tampere y Clermont-Ferrand.

El jurado internacional, que decidirá los premios del palmarés de la sección oficial, estará integrado por la cineasta y guionista Caroline Deruas, la programadora Susana Santos, el productor Felipe Lage, la actriz Núria Prims y el director artístico del Festival de Buenos Aires, Javier Porta Fouz.

El director rumano Radu Muntean competirá con "Alice T.", una historia de una adolescente que se rebela contra la autoridad de su madre adoptiva, interpretada por Andra Gutti, ganadora del premio a la Mejor Actriz por este papel en el Festival de Locarno.

También se ha incorporado a la sección oficial "Cantares de una revolución", un relato musical de la insurrección de 1934, del asturiano Ramón Luis Bande, y "Hotel by the River", del coreano Hong San-soo.

El director de Corea del Sur, un invitado habitual del Festival de Gijón, presentará su última obra en la que aborda el tema de la muerte en la historia de un anciano poeta que se enfrenta al fin de sus días.

Otro rumano, Radu Jude, participará con "I Do Not Care if We Down in History as Barbarians", que narra la persecución de judíos en su país durante el mandato del mariscal Antonescu.

El realizador francés Cédric Kahn ha sido seleccionado en la principal sección del festival de Gijón por "La prière", sobre un adicto a la heroína interpretado por Anthony Bajon, ganador del Oso de Plata al Mejor Actor en Berlín.

Otro filme francés, "Les confins du monde", de Guillaume Nicloux, del género bélico, protagonizado por Gaspar Ulliel, también ha sido incluido en la programación a concurso internacional.

El cine independiente estadounidense estará representado por "Madeline's Madeline", de Josephine Decker, una película intimista y psicológica, que sorprendió al púbico y a la critica en el Festival de Sundance.

Además competirán "Mug", de Malgorzata Szumowska, Gran Premio del Jurado de la pasada berlinale; "One Day", de la directora húngara Zsófia Szilágyi; "Support The Giris", del estadounidense Andrew Bujalski; "Tarde para morir", de la chilena Dominga Sotomayor; y "La profesora de parvulario", de la estadounidense Sara Colangelo, ganadora del Premio a la Mejor Dirección" en la última edición de Sundance.

La sección oficial se completa con "Yhe Load", de Ognjen Glavonic; "Wildlife", de Paul Dano; "Yara", de Abbas Fahdel; y "Zaniki", una obra que conecta las tradiciones con la naturaleza, del español Gabriel Velázquez.