Dicen que la huelga de una subcontrata de Airbus afecta a la producción

Toledo, 6 nov (EFE).- La huelga indefinida que ha convocado CGT en una de las empresas subcontratadas en Airbus en su planta de Illescas se mantiene y, en el día de hoy, está siendo secundada por la totalidad de la plantilla de dicha empresa colaboradora, lo que está provocando que "hay muchas secciones paradas" en Airbus Illescas y Getafe.

En declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa, Mario González, ha explicado a Efe que en la jornada de hoy no han recibido ninguna llamada por parte de ningún representante empresarial, si bien ayer, primer día de la huelga indefinida, sí se reunieron con la nueva empresa subcontratada, que responsabilizó a su antecesora de la situación.

González ha explicado que se han puesto en huelga los trabajadores que anteriormente han prestado servicio en la empresa ID Logistic, subcontratada por Airbus para su planta de Illescas, aunque la firma principal ha cambiado de subcontrata y ahora ha firmado con ISS Facility, que no ha subrogado a todos los trabajadores de ID Logistic y ha despedido a 17 de ellos.

El argumento aportado por ISS Facility, según González, es que no ha asumido todo el trabajo que antes realizaba ID Logistic, por lo que no puede hacerse cargo de todos sus trabajadores, una explicación que a juicio de González no es correcta, pues ha aseverado que la nueva empresa tiene la obligación de subrogar a todos los trabajadores de la anterior subcontrata.

González ha advertido de que los diecisiete trabajadores que no han sido subrogados han interpuesto ya las correspondientes denuncias por despido y ha asegurado que el resto de compañeros de la subcontrata se mantendrán en huelga hasta que se solucione su situación.

En este sentido, ha señalado que la huelga de esta subcontrata está teniendo repercusión en las plantas de Airbus en Illescas y Getafe, donde "hay muchas secciones paradas" y se ha dicho a los trabajadores que se queden en casa por "bolsa negativa", de forma que se recuperarán las horas cuando haya más carga de trabajo.

González, que ha pedido la recolocación de los 17 trabajadores despedidos, ha agradecido el apoyo de las otras empresas subcontratadas de Airbus, que en la hora del bocadillo se suman a sus reivindicaciones.

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, en una rueda de prensa ofrecida en Toledo ha mostrado su apoyo a la huelga indefinida, pues su objetivo es "garantizar un empleo estable y con derechos" y ha recordado que el contrato de subrogación contempla el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo en Airbus, una empresa "que está dando beneficios".

Crespo ha criticado que los convocantes de la huelga no hayan podido acceder a las dependencias de la factoría para informar del motivo de la protesta, hecho que el sindicato CGT, según Crespo, ha denunciado ante instancias policiales y judiciales.