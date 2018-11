LAB dice que el caso Bateragune fue una "barbarie jurídico-política"

Bilbao, 6 nov (EFE).- El sindicato de la izquierda abertzale LAB ha considerado hoy que el caso Bateragune fue una "barbarie jurídico-política, muy lejos del concepto de justicia".

En un comunicado, LAB ha dado la "bienvenida" a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha condenado a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Arnaldo Otegi, el ex secretario general de LAB Rafa Díez y otros tres dirigentes de la izquierda abertzale contra la jueza que presidió el tribunal que les juzgó por el caso Bateragune, aunque "no hay sentencia que repare el daño causado".

Para el sindicato, este fallo "evidencia el espíritu antidemocrático del Estado español y la utilización de la justicia con fines políticos".

LAB ha sostenido que la misma "barbaridad" que sufrieron los condenados por el caso Bateragune es la que ahora afrontan los "exiliados y encarcelados por dar la palabra al pueblo (catalán) y que están en espera de un juicio que no tiene ninguna garantía".