Dani Mateo: "¿Queremos que haya comedia irreverente en este país?"

Madrid, 6 nov (EFE).- El humorista Dani Mateo se ha preguntado hoy si "queremos que haya comedia irreverente en este país", después de que "El Intermedio" haya pedido disculpas por el polémico "sketch" en el que el colaborador se sonaba la nariz con la bandera de España.

"Una vez dadas todas las explicaciones la pregunta sigue en el aire... ¿Queremos que haya comedia irreverente en este país?", ha escrito hoy el humorista en su cuenta oficial de Twitter, en la que añade tres posibles respuestas: "sí, no, lo que diga el ISIS".

Anoche, el presentador del programa, el Gran Wyoming, aseguró que en el "sketch" de Mateo "no había intencionalidad política, ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor".

"Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risa ha generado crispación social es evidente que se trata de un gag fallido y, por tanto, no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", dijo el presentador.

El Gran Wyoming insistió en que la intención del programa "no era ofender" y que la polémica ha acarreado "varias injusticias", la primera, afirmó, "los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta" y la segunda, "el ensañamiento" que está sufriendo Mateo, que ha llegado "al ámbito personal".

En el programa de "El Intermedio" del pasado miércoles, Mateo interpretó un "sketch" en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España.

"Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía en el vídeo.

Su emisión suscitó tantas críticas y polémica que La Sexta decidió retirar el "sketch" de la web a la mañana siguiente de su emisión, tras detectar que había gente que se había podido sentir molesta y ofendida.

Desde entonces, varias firmas han retirado la publicidad del programa.

Incluso la Guardia Civil se refirió a este asunto en Twitter, diciendo que no respetar la bandera "no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa".