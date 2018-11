Controladores aéreos piden revertir sistema de formación y aumentar plantilla

Valencia, 6 nov (EFECOM).- La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha alertado hoy de que la plantilla de los aeropuertos españoles es la "más envejecida" de Europa y reclama revertir el sistema actual privatizado de formación al público para garantizar la "igualdad de oportunidades" en el acceso a la profesión.

Así se ha puesto de manifiesto en el trigésimo congreso nacional que el sindicato celebra hasta el próximo jueves en Valencia y que reúne a un centenar de controladores y a representantes de Eurocontrol y de sindicatos profesionales de Italia y Portugal para analizar los problemas y principales retos del sector.

La secretaria de comunicación de USCA, Susana Romero, ha lamentado, en rueda de prensa, que desde que en 2010 se privatizó el sector no ha habido convocatorias de nuevos profesionales hasta el pasado año (134 plazas), "un parón de 8 años que ha supuesto que la plantilla vaya por detrás del crecimiento de tráfico y que la media de edad haya subido hasta edades preocupantes".

En Alemania por ejemplo, ha explicado Romero, "a los 55 años no puede haber gente trabajando en frecuencia, hablando con los aviones, como medida de seguridad", mientras que en España no pueden acogerse a prejubilaciones y deben esperar a los 65 años.

Advierte además de que, desde 2010, el acceso a la profesión ya no es becado pues la formación se privatizó con costes de hasta 70.000 euros, y con ello "no se garantiza la igualdad de oportunidades, ha bajado la calidad y llegan personas a los centros que no cumplen con las aptitudes demandas y no pueden acceder".

"España es una anomalía" en cuanto a formación, añade la representante del sindicato, "y no va en sintonía con el resto de países de nuestro entorno" ya que la privatización del sistema de formación "no beneficia a la profesión ni a las personas que no tengan posibilidades económicas".