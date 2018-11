Clavijo: El retraso de la Fiscalía no es inocuo, afecta a mis derechos

Las Palmas de Gran Canaria, 6 nov (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha defendido hoy que el retraso que acumula la Fiscalía en emitir su informe si considera o no que en el caso Grúas existe algún indicio que lo incrimine "no es inocuo", sino que le está ocasionando un daño en sus derechos.

"Yo no conozco muchos casos en los que el juez haya llamado la atención a la Fiscalía hasta en tres ocasiones para que emita un informe (...) Le dieron un último plazo de cinco días, pero han pasado siete semanas y seguimos sin nada", ha señalado el presidente en una entrevista concedida a Radio 5, de RNE en Canarias.

Preguntado por las protestas de las asociaciones de fiscales ante sus declaraciones y las de su consejero de Justicia, José Miguel Barragán (CC), Clavijo se ha reiterado en su afirmación de que el proceder de la Fiscalía en el caso Grúas es "impropio", porque está incumpliendo de forma reiterada los plazos que sí tienen que respetar el resto de los ciudadanos cuando acuden a la Justicia.

El presidente de Canarias ha subrayado que las posibles irregularidades en la gestión del servicio municipal de grúas de La Laguna durante su etapa como concejal y alcalde de la ciudad tinerfeña no han sido denunciadas por la Fiscalía, ni se han investigado por iniciativa de un juez, sino a petición de dos partidos políticos: "Podemos y Nueva Canarias con Santiago Pérez".

Y ha recordado que el caso fue archivado en primera instancia por la juez instructora con apoyo del Ministerio Fiscal.

Clavijo se queja de que la actuación "impropia" que achaca a la Fiscalía comienza cuando la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife decide revocar el archivo y la juez eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el único con competencias para investigarlo (hasta hoy, que se ha publicado la reforma del Estatuto que elimina los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno).

"Esto no es inocuo. No es un ciudadano que se siente afectado. Son dos partidos políticos, Podemos y NC con Santiago Pérez, los que intentan utilizar esto para afectar a mi imagen personal y a las expectativas de mi organización política, luego no informar no es inocuo. No informar me está generando un daño", ha argumentado.

El presidente de Canarias ha recordado en este contexto que la Audiencia de Las Palmas acaba de publicar la sentencia del caso Palmera, en la que se absuelve al exalcalde de Santa Lucía de Tirajana Silvero Matos (NC) de todos los cargos que se le imputaban en relación a la tramitación de un parque eólico, diez años después de haberse iniciado el procedimiento.

En esa sentencia, ha remarcado Clavijo, el propio tribunal reconoce que tanto tiempo de instrucción y espera para juicio ha ocasionado a Silverio Matos un perjuicio difícil de reparar.

"Así que lo que hemos hecho nosotros es enviar un escrito solicitando que la Fiscalía se pronuncie y poniendo de manifiesto que esto está vulnerando mis derechos", ha argumentado.