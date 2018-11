CCOO pide horario comercial máximo de 90 horas semanales y 10 festivos al año

Madrid, 6 nov (EFECOM).- CCOO registró hoy una iniciativa legislativa popular (ILP) en la Asamblea de Madrid para modificar la ley de libertad de horarios comerciales de 2012, y que los comercios vuelvan a abrir "un máximo de 90 horas semanales y diez festivos al año", como fija la legislación estatal.

"Madrid es la única región de España que permite abrir los 365 días al año, las 24 horas" en todos los municipios, pero esta "desregulación total" aprobada en la etapa de Esperanza Aguirre "no sirvió para crear empleo, muy al contrario, ni tampoco aumentó el volumen de negocio" respecto a otras CCAA, dijo en rueda de prensa el secretario del sindicato en Madrid, Jaime Cedrún.

Seis años después, "el balance es nefasto; los afiliados a la Seguridad Social del sector comercio bajaron de 385.470 en junio de 2012 a 375.526 a comienzos de 2015", según CCOO.

Asimismo, el comercio minorista bajó de 225.000 empleados en 2011 a 203.000 en 2014", y el saldo para las pymes fue "de 3.000 empresas menos y 20.000 autónomos menos" tras la liberalización.

Las grandes superficies, aun ampliando su cuota de mercado, han afrontado la subida de los costes de apertura "rebajando las condiciones de trabajo, con congelaciones salariales en 2014-2016, convirtiendo contratos de jornada completa en parcial y jornada partida, y recortando descansos semanales", añadieron.

Las mujeres son las más afectadas: "son un 60% de la plantilla y solo la mitad de ellas tiene jornada completa y contrato indefinido"; a ello se añaden "cambios de horarios constantes; prolongaciones de jornada incluso sin pagar horas extras ni compensar con tiempo libre", imposibilitando la conciliación familiar.

"La gente tiene el dinero que tiene, y no por abrir 24 horas va a gastar más", según el sindicalista José María Martínez para quien la compra online está revolucionando el sector, y la solución "no es abrir 365 días". De hecho, la cadena de distribución que copa 24 % del mercado "no abre los domingos".

Para Cedrún, la liberalización fue "una medida ideológica", y ha emplazado al Gobierno regional y a la patronal a "abrir un grupo de trabajo" para abordar la reestructuración del sector a raíz de la digitalización y la venta 'online', y frenar la destrucción de empleo.

Una vez admitida a trámite la ILP, se iniciará una recogida de firmas hasta alcanzar las 50.000 necesarias para pedir la modificación de la ley.

La ILP pide que trabajar los domingos sea "un acto voluntario, con una retribución adecuada y permisos compensatorios" y que las excepciones estén justificadas.