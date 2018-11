Calvo acusa a PP de utilizar a víctimas del terrorismo y fuerzas de seguridad

Madrid, 6 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado hoy al Partido Popular de utilizar a las víctimas del terrorismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los símbolos nacionales y le ha pedido que deje de hacerlo porque son patrimonio de todos los españoles.

Calvo ha lanzado este reproche al PP en la sesión de control del pleno del Senado, donde el portavoz popular, Ignacio Cosidó, ha defendido su presencia en el acto organizado este fin de semana en Alsasua por España Ciudadana.

Un acto al que ha dicho que acudió para mostrar el apoyo de su partido a las víctimas del terrorismo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como para reivindicar la españolidad de Navarra.

Tras lamentar que no estuviera el PSOE, ha advertido de que el PP no va a consentir que el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, hiciera unas declaraciones que ha considerado un "insulto" a las víctimas diciendo que estaban allí para fomentar el odio.

Por ello ha pedido a la vicepresidenta que desautorizara a Gil, algo que Calvo ha rechazado.

"Si me pregunta por el respaldo de este Gobierno a su portavoz en el Senado, todo, absoluto", ha contestado.

Cosidó ha insistido entonces en pedir la dimisión del portavoz socialista porque cree que hay líneas rojas que no se deben cruzar, y entre ellas está el respeto a las víctimas del terrorismo.

Para la vicepresidenta, el PP "ha ido muy lejos" en sus "insultos" y ha subrayado que el PSOE se ha dejado muchas víctimas en el camino como para escuchar ese tipo de declaraciones.

"Dejen de utilizar a las víctimas de ETA, dejen de utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado, a este país, a su bandera y sus símbolos porque son de todos y no les pertenecen a ustedes porque son patrimonio de 40 años de democracia, de paz, de libertad y pluralidad. Y a ustedes -ha recalcado- esto les queda grande".

El portavoz popular ha arremetido contra la vicepresidenta al considerar que ha perdido toda la credibilidad después de que el Vaticano negara un acuerdo sobre la exhumación de Francisco Franco y reprocharle que pretenda hacer creer que Sánchez nació el 2 de junio de 2018 y que todo lo que dijo e hizo anteriormente no tiene valor alguno.

Unas palabras en referencia a las declaraciones de Calvo en las que el pasado viernes aseguró que el presidente del Gobierno nunca ha dicho que vio rebelión en el procés porque unas manifestaciones en ese sentido las realizó cuando aún era jefe de la oposición.

Cosidó ha vuelto a lamentar los acuerdos que pueda tener el Gobierno con los independentistas y ha considerado que el Ejecutivo no tiene la legitimidad de una victoria en las urnas ni mayoría parlamentaria para gobernar y, por eso, debe convocar elecciones.

Frente a ello, Calvo ha reivindicado la total legitimidad del Gobierno.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también en la sesión de control, ha instado a Ciudadanos a no "utilizar" ni a las asociaciones de víctimas ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que hay que defender todos los días y "no con discursos vacuos".

"Me he dedicado toda mi vida a no hablar, a actuar", ha subrayado Marlaska ante las críticas de la formación naranja, que han cargado contra él por aconsejar, tras los incidentes de Alsasua, que se eviten actos que puedan generar "crispación".

"¿Le parece provocar defender a la Guardia Civil?", le ha espetado la senadora Lorena Roldán, quien le ha instado a pedir perdón a las víctimas y a los demócratas y ha denunciado la "quiebra moral" y la "indignidad del sanchismo".