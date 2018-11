Borrell niega que España esté "de rodillas" ante Arabia Saudí

Madrid, 6 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha negado hoy que España esté "de rodillas" ante Arabia Saudí y ha remarcado que la política bilateral con aquel país trata de aunar la preservación de los intereses comerciales españoles con la defensa de sus "principios y valores".

En respuesta a la senadora de Podemos Idoia Villanueva en la sesión de control en la Cámara Alta, Borrell ha asegurado que España "aspira" a una "relación bilateral amistosa" con Arabia Saudí que, ha recordado, es nuestro principal socio comercial en la zona.

No obstante, Borrell ha aprovechado para expresar su condena y su consternación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, un "ataque a la libertad de prensa" sobre la que ha reclamado una investigación "transparente" para que los responsables respondan ante la Justicia.

Por contra, la senadora Idoia Villanueva ha asegurado que el asesinato de Khashoggi es solo "la punta del iceberg" sobre la que, ha denunciado, el Gobierno español guarda un "ensordecedor silencio".

Villanueva ha criticado que el PSOE haya bloqueado en el Congreso una comisión de investigación sobre los "presuntos" negocios del Rey Juan Carlos y las "comisiones" que pudo embolsarse, según su versión, por la concesión del AVE a la Meca.

"La política exterior no puede responder a intereses privados o de la Casa Real española", ha advertido la senadora de Podemos, que ha avisado de que "el pueblo español" no es un "súbdito" sino un "pueblo democrático" que no se pone "de rodillas" ni da permiso "para matar" en su nombre.

En su réplica, Borrell ha reprochado a la senadora de Podemos que haga afirmaciones políticas utilizando como base meras suposiciones y especulaciones.

"Sobre la base de 'presuntos' se puede construir cualquier cosa. Presuntamente yo almuerzo niños crudos", ha ironizado.

El ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que la coalición en Yemen, en la que está integrada Arabia Saudí, es perfectamente legal y está sustentada por una resolución de Naciones Unidas y, de momento, no se ha decretado ningún embargo de armas al país.

No obstante, ha reconocido que se está generando un "grave riesgo" para la población civil de Yemen y existe una situación de hambruna, por lo que España defiende la búsqueda de una solución política para este conflicto.

"No tenemos ninguna clase de abdicación, ni estamos de rodillas", ha zanjado.