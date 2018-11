Bielorrusia necesitará nuevos misiles si la OTAN se expande en su vecindario

Moscú, 6 nov (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo hoy que su país necesitará nuevas armas, principalmente misiles, si la OTAN sigue expandiéndose en el vecindario occidental de Bielorrusia con la instalación de una base militar permanente de EEUU en Polonia.

"Si la OTAN sigue intimidándonos ubicando bases en Polonia o de alguna otra manera, Bielorrusia necesitará armas más eficaces, principalmente misiles", señaló Lukashenko en una reunión con un grupo de analistas estadounidenses en Minsk, según la agencia estatal BeITA.

Bielorrusia dispone desde hace poco de su propia industria para fabricar misiles, indicó Lukashenko, quien aseguró que el país ha desarrollado cohetes balísticos "de alta precisión".

Al mismo tiempo, el presidente bielorruso sostuvo que no ve ninguna necesidad de acoger bases militares de otros países, incluida Rusia, en territorio de Bielorrusia.

El posible despliegue de una base militar en Bielorrusia "es un problema inventado", recalcó, y explicó que el país que dirige tiene ya una unión política-militar con Rusia, por lo que no hace falta el despliegue de militares rusos en territorio bielorruso.

"No lo hacemos no porque queramos demostrar (...) que somos independientes y soberanos, sino porque no es necesario (...). Ninguna base de otro Estado ha estado en territorio bielorruso jamás", enfatizó el mandatario.