Trump afirma que "probablemente no" se reunirá con Putin en París

Washington, 5 nov (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo hoy que "probablemente no" se verá con su colega ruso, Vladímir Putin, este fin de semana en París, y que el encuentro entre ambos tendrá lugar en la cumbre del G20 en Argentina a finales de mes.

"Aún no hemos cerrado nada. No estoy seguro de que vayamos a tener un encuentro en París. Probablemente no", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas antes de embarcar en el avión presidencial rumbo a un acto electoral en Ohio.

Putin y Trump coincidirán el 11 de noviembre en París durante los actos conmemorativos del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, invitados por el presidente francés, Emmanuel Macron, y se había especulado sobre un breve encuentro bilateral en la capital gala, incluso anunciado por el Kremlin.

El mandatario estadounidense sí confirmó que habrá reunión con Putin en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que tendrá lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

"Nos veremos en el G20 y probablemente tendremos reuniones después", agregó Trump, sin ofrecer más detalles

La última reunión entre ambos líderes se produjo en julio de este año en Helsinki.

Para concretar posibles encuentros, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, visitó Moscú en octubre.

Según la Presidencia rusa, Putin está dispuesto a estudiar una posible visita a Estados Unidos en la primera mitad de 2019, para una nueva cumbre con Trump, tras ser invitado por el presidente estadounidense.

La hipotética visita de Putin ha generado rechazos en EEUU debido a las denuncias de intentos de injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, algo confirmado por las principales agencias de inteligencia estadounidenses.