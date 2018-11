Tardá dice que "nunca, nunca,nunca" el republicanismo pedirá el indulto

Madrid, 5 nov (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha dicho hoy que "nunca, nunca, nunca" se va a pedir el indulto por parte del republicanismo.

En declaraciones a Onda Cero, ha precisado que el indulto a los políticos catalanes presos "no ha estado en conversaciones con el PSOE" y que este partido "ha decidido no atender a nuestras reclamaciones", ya que les pidieron que instasen a la Fiscalía "a actuar, cosa que es posible hacerlo".

"Hemos dejado claro -ha continuado- al Gobierno español que no vamos a votar los presupuestos. Le hemos pedido que hagan un movimiento de categoría pero consideraron no hacerlo" y ERC hará lo que dijeron a su electorado: "no participar en ninguna conversación ni reunión".

"Les dijimos que no se tomaran ni la molestia de invitarnos. Así están las cosas", ha aseverado Tardá.

Respecto a la estabilidad del Ejecutivo, ha opinado que, en los últimos meses "se han asentado y creído que son un Gobierno" y tiene "la impresión de que pretenden consolidarse", aunque ellos son "solo espectadores de mucho de lo que ocurre en Madrid".

Y ha insistido en que ERC votaron a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy "sin dudarlo ni un segundo y sin pedirles nada a cambio. Esto no lo creen, pero es así".