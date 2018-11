Spalletti: "Es la ocasión para ver si podemos jugar a la par de cualquiera"

Milán , 5 nov .- El técnico del Inter de Milán, Luciano Spalletti, consideró este lunes que el duelo contra el Barcelona de este martes en la Liga de Campeones es "la ocasión para ver" si los milaneses tienen el nivel para tutear "a cualquiera".

Spalletti consideró que medirse con el Barcelona significa jugar "al más alto nivel de dificultad" y que el poderío de los azulgranas es enorme con o sin el argentino Lionel Messi, en la rueda de prensa previa al partido de San Siro.

"Esta es la ocasión para ver si podemos jugar a la par de cualquiera. Cuando se habla del Barcelona se hable del nivel más alto de dificultad que puede haber en el fútbol", afirmó el técnico de los milaneses.

Para Spalletti la filosofía del Barcelona es suficiente para sobrevivir también a la eventual baja de Messi, que viajó a Milán con el Barcelona y cuya presencia en el choque de San Siro está en seria duda tras fracturarse el radio del brazo derecho en el partido contra el Sevilla del 20 de octubre.

"Allí lo que hace la diferencia es la mentalidad de equipo, la manera de razonar, de saber expresar el máximo rendimiento. Luego Messi pone la guinda a todo eso", afirmó el entrenador toscano, antes de dedicar un sentido elogio al astro rosarino.

"Messi es la camiseta que piden todos los niños que sueñan con ser futbolistas. Eso significa que es el mejor, que muestra toda la calidad que hace falta para practicar este juego", dijo.

Y agregó: "Va al doble de la velocidad con respecto a los demás a nivel de pensamiento. Puede tocar el balón cuatro veces en el tiempo en el que los demás lo tocan dos, y todavía le sobra tiempo".

Reconoció que la eventual presencia de Messi en San Siro, después de que el argentino se perdiera el choque del Camp Nou correspondiente a la primera vuelta, "es una preocupación para todos", aunque eso no cambiará la actitud del Inter.

Para Spalletti, la clave del encuentro será la capacidad de su equipo de jugar el balón con calidad ante la intensa presión que realizará el Barcelona.

"Hay que mover el balón a tiempo, si no, te encierran en tu área y de allí para salir es complicado. Hay que tener resistencia física para presionar y luego tener la calidad para desarrollar el juego y aprovechar las 3 o 4 ocasiones que tendremos", afirmó.

"A ellos no le gusta cuando el balón lo juega el rival y salen a buscarlo. Habrá pocos espacios, poco tiempo para razonar y allí hay que mostrar personalidad", agregó.

En su comparecencia, Spalletti también reconoció que le gustaría "transmitir" al Inter la manera de encarar el fútbol que tiene el Barcelona e informó de que estará pendiente hasta el final del belga Radja Nainggolan, que disputó los últimos minutos del partido liguero del sábado contra el Génova tras estar dos semanas de baja por un esguince de tobillo.

"Es un jugador completo en el centro del campo. Hay que verle bien en el entrenamiento de hoy, porque arrastra ese pequeño problema. En esos diez minutos contra el Génova dio otra respuesta positiva", aseguró sobre el "Ninja", que apunta a la titularidad.

Finalmente, explicó la razón por la que los milaneses no ficharan este verano al hispano-brasileño Rafinha Alcántara, que jugó la segunda parte de la última temporada cedido en el conjunto "nerazzurro" y que regresó este curso al Barcelona.

"Fue uno de los jugadores importantes para que nosotros estemos en esta Liga de Campeones. Llegamos al final y había unos precios que no hacían posible el fichaje. No podíamos. El Barcelona quería ese dinero y no se podía fichar", subrayó.