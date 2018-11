Sánchez debe "seguir gobernando, aunque sea sin presupuestos", dice Robles

Madrid, 5 nov (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "la obligación de seguir gobernando aunque sea sin presupuestos", porque "hay otras vías".

Así, ha considerado que se disolverá el Parlamento "cuando lleguen las elecciones, en su momento, pero no porque no haya presupuestos".

Robles se ha expresado así en una entrevista en Telecinco recogida por Efe, en la que ha pedido dejar trabajar con calma al Tribunal Supremo, que juzga lo ocurrido en Cataluña el año pasado, y sin pretender vincular la decisión final de los jueces a otros asuntos de política.

Así, ha calificado de "absolutamente inaceptable" que los partidos independentistas quieran "vincular un procedimiento judicial con la aprobación de los presupuestos generales del Estado" porque eso supone "ignorar uno de los pilares básicos del estado de Derecho; la independencia de los poderes".

"No se puede utilizar un procedimiento judicial para hacer política", ha subrayado la ministra, quien ha añadido que "sería bueno que todo el mundo respetara los tiempos judiciales" y dejara trabajar al Supremo.

Robles ha explicado que el Ejecutivo ha elaborado unos presupuestos "muy sociales y pensando en los ciudadanos", pero que si no logra aprobarlos, "va a seguir trabajando" y los demás deberán explicar por qué no los apoyan y por qué no son capaces de "dejar de lado sus posiciones políticas y apoyar los presupuestos".

Preguntada por los altercados ocurridos en la localidad de Alsasua este fin de semana, la ministra ha apuntado que no es "aceptable que un partido político quiera utilizar a la Guardia Civil para romper la convivencia" organizando actos que se supone son de homenaje, pero se convierten en "actos de crispación".

"El acto tenía una finalidad claramente partidista, uno sabe a lo que va y lo que busca", ha dicho Robles, para quien si Ciudadanos "de verdad pensara en la Guardia Civil, no haría estos actos".