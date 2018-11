La RFEF espera atajar "la violencia con educación"

Madrid, 5 nov (EFE).- Alfredo Lorenzo, responsable del Departamento de Integridad y Seguridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), declaró este lunes que desde la entidad en la que trabaja esperan atajar "la violencia que existe en el deporte por la vía de la educación" con acciones concretas que están preparando.

Alfredo Lorenzo participó en la mesa redonda 'Violencia en el deporte' se enmarca dentro del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Convivencia para la Paz que se celebra en Madrid.

"La RFEF ha decidido asumir la responsabilidad en el fomento de protección de los valores del fútbol, porque es inclusivo, social y una herramienta de desarrollo e integración, por lo que no podemos permanecer al margen", señaló Lorenzo.

"Se están creando las estructuras para trabajar en el fomento y la protección del fútbol como valor. Queremos que sea seguro, no haya violencia, y que sea limpio. Once contra once y que gane el mejor sin corrupción ni amaños", señaló.

"Hay que reconocer que hay violencia en el fútbol, aunque no es la misma que hace veinte años. Hemos pasado de violencia generalizada a episodios de violencia", dijo Lorenzo, que puso como ejemplo un partido reciente de Tercera que fue arbitrado por tres mujeres que estuvieron recibiendo "insultos y desprecios intolerables e injustificables".

"La falta de educación que tenemos en la sociedad existe en la grada, a veces por parte de los padres, y otras veces contra el árbitro, lo haga bien o mal. Esa otra violencia también hay que atajarla por la vía de la educación. Ese es el reto que tenemos", apuntó.

Un testimonio emotivo fue el de Raúl Sánchez Fernández, que jugando un partido de fútbol de veteranos con su equipo, el Lloreda, sufrió una agresión por parte de un jugador del equipo rival en abril de 2014. Esta agresión le produjo lesiones en las vertebras C3 y C4 y una rotura parcial de la médula que le dejaron tetrapléjico.

"Fue un golpe duro que te hace ver que las cosas suceden. Pensamos que sólo es a los demás, pero no", dijo Raúl, que habló de la importancia de saber que "la violencia en el deporte tiene sus consecuencias".

"Los padres piden a sus hijos unas cosas que no son los valores que deben ser necesarios. La violencia se genera un poco en el campo pero acaba concluyendo en la grada. En el césped hay un juez, pero en la grada hay poca gente que pueda controlar a un público", comentó.

A raíz de este incidente, Raúl conoció a los jugadores del Espanyol y habló con ellos sobre lo que pueden suponer este tipo de acciones.

"Entiendo que estas a doscientas pulsaciones y no te das cuenta de lo que haces, pero igual que son profesionales para unas cosas lo deben ser para controlar sus impulsos. Les dije que no se tienen que dar cuenta que hay muchos niños que los ven y les copian sus actitudes", señaló.

Raúl Sánchez está inmerso ahora en un proyecto junto a Guillermo Cruz, productor del documental '26 de abril: play again'.

"Al principio pensé que no podía contar la historia de un amigo. Empezamos a hacer una lluvia de ideas con el fin de rodar el Camino de Santiago, pero su recuperación no fue la que esperábamos. Entonces, al hacer la solicitud para acceder a la universidad y verse frenado por el accidente, pensamos en contar la historia dentro de un documental para concienciar a la gente", explicó Cruz.

José Luis Jiménez, sargento de la Policía Municipal de Madrid, habló en su discurso sobre las conductas de los "grupos" en los estadios de fútbol y recintos deportivos.

"Hay violencia previsible que se puede atajar con técnicas de control de grupos organizados y también sabiendo como actuar dentro de las masas. Estas conductas se producen amparadas en el anonimato. Muchas veces conductas que en la vía pública serían reprimidas parece que en un campo de fútbol son bien recibidas y todo es carnaval", manifestó Jiménez, que habló sobre los planes del consistorio para intentar erradicar este tipo de actitudes.

Joan Caballero, investigador del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, presentó un programa de "grupo urbano violento que utiliza el fútbol para hacer proselitismo" y dijo que esta violencia va "adquiriendo ahora nuevos matices con un plano más político y social".

"Los radicales están politizados sobre todo en grupos de corte nacional-socialista y de extrema izquierda haciendo difusión de una ideología de odio", señaló Caballero.

Ana Sánchez, coordinadora del equipo Dragones de Lavapiés y representante de la ONG, y la jugadora Fhatima Shanaz Zulficar, hablaron de como "utilizan el fútbol como herramienta de inclusión social en el sector educativo y recreativo".

Tanto Ana como Fhatima pertenecen a un club que consta de "150 niños de más de 35 nacionalidades" que cuando van a jugar a otros campos "no son bien recibidos" y sufren "comentarios inapropiados".

Juan Carlos de Pablo, representante de la Fundación Atlético de Madrid, apuntó que "lo más importante es la prevención en los más pequeños" y habló de su apuesta por la "creación de escuelas sociales para ayudar a minorías más desfavorecidas".

"El fútbol puede ayudar a que estos niños caigan en otros hábitos de vida y no sufran la droga y la destrucción", señaló De Pablo, que destacó que desde el Atlético de Madrid involucran a sus jugadores profesionales del primer equipo en labores de "integración y discapacidad".

El moderador de la mesa de debate, Michael Robinson recordó su experiencia al recordar que, en su etapa como jugador, su madre solo fue a verle tres veces en directo.

"Los estadios no eran espacios para que fueran las mujeres. Era un problema social que llegó tan lejos que en 1985, en Heysel, murieron 38 personas. Fue entonces cuando la UEFA dijo que durante varios años no podían competir los ingleses en torneos continentales. Eso supuso un cambio grande en el fútbol", dijo Robinson.