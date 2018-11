Premio Jaime I de Economía: los bancos repercutirán costes de las hipotecas

Valencia, 5 nov (EFECOM).- El economista Xavier Freixas, Premio Jaime I de Economía 2018, ha asegurado respecto a la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas que los bancos repercutirán estos costes en el caso de que tengan que asumirlos ellos.

"El banco va a imponer unos tipos de interés más elevados para compensar el riesgo posible de una sentencia de este tipo, y en este sentido es muy negativa", ha afirmado Freixas durante una rueda de prensa con el resto de los premiados a solo 48 horas de que el rey Felipe VI les entregue los galardones.

A su juicio, es "importantísimo no cambiar las reglas de juego en pleno partido, y esto es la retroactividad, una transferencia de recursos que no se entiende mucho, a menos que uno piense que el impuesto sobre la renta no es suficiente y que hay que cambiarlo".

Según el director del departamento en Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con el cambio en las reglas del juego "estamos introduciendo incertidumbre en un mercado".