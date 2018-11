Los premiados abogan por derribar el muro entre la investigación y la empresa

Valencia, 5 nov (EFE).- Los galardonados con los Premios Jaime I 2018 han abogado hoy por "derribar" el "muro real" que existe entre la investigación y el mundo de la empresa y porque las iniciativas que se aborden tengan una visión "a largo plazo".

Los seis premiados -María Vellet (Investigación Básica), Xavier Freixas (Economía), Dolores Corella (Investigación Médica), Íñigo Losada (Protección del Medio Ambiente), Ramón Martínez Máñez (Nuevas Tecnologías) y Enrique Silla (Emprendedor)- han explicado en rueda de prensa su trabajo y las líneas de investigación.

Los galardonados recibirán este miércoles sus premios, con una dotación de 100.000 euros en cada una de las categorías, de manos del rey Felipe VI y en un acto que se celebrará a mediodía en la Lonja de València.

Durante su comparecencia ante los medios han destacado que invertirán sus premios en la contratación de más personal, la revertirán en sus investigaciones o, en el caso del premio al Emprendedor, creará con la Universitat Politècnica de València la primera Cátedra de Sostenibilidad Transversal.

María Vellet ha considerado "imprescindible" que lo que se haga en el laboratorio "llegue a la cama del enfermo" y ha señalado que es "más práctico" que el científico hable con el médico antes de ponerse a trabajar en una investigación que pueda solucionar un problema. "Eso acerca la transferencia, pero muchas veces no se da", ha dicho.

Según Vellet, una vez está el médico y el investigador, que es lo importante, la patente hay que hacerla realidad "para que llegue a la cama del enfermo", aunque en ese proceso ha comentado que "el empresario tiene que ganar dinero, si no lo hace no le interesa. Este es un problema que se me escapa pero es necesario resolverlo".

Al respecto, el empresario valenciano Enrique Silla ha asegurado que no existe innovación "si no hay implantación, porque implantar una cosa significa convertirla en un producto, venderla y que, a través de su llegada al mercado, impacte".

"No es verdad que el empresario esté buscando siempre el beneficio, y si lo hacemos es a través de solucionar un pequeño problema. Se trata de conseguir que la investigación no sea un agujero negro donde las ideas entran y nunca salen. Hay que hacerlas visibles y convertirlas en productos".

"Hay que dar más paso a la iniciativa privada, que tiene esa visión de largo plazo y que se ocupe de distribuir la riqueza. Los Gobiernos, que trabajan más en el corto plazo por la alternancia de partidos, deben crear los medios necesarios para que podamos trabajar", ha dicho Silla.

Ignacio Losada también se mostrado partidario de romper ese muro, aunque ha indicado que muchas patentes "acaban muriendo porque no tienen financiación para seguir", mientras que Dolores Corella ha señalado que en el caso de las Ciencias de la Salud lo importante es generar conocimientos y valorar si es patentable o se debe poner al servicio de todos los ciudadanos.

"Necesitamos empresas que contacten con los investigadores y nos digan qué problemas específicos tienen y qué cosas necesitan para aportar soluciones concretas", ha señalado Corella.

Ramón Martínez ha considerado que se trata de un aspecto cultural, ya que se tienen herramientas y ayudas para hacer innovación en España, pero falta la cultura del valor que puede tener un investigador en una empresa. "Falta que el investigador tenga un espacio en la empresa", ha recalcado.

Por último, Xavier Freixas ha destacado la necesidad de que haya incentivos para que se produzca esta transferencia entre la investigación y el mundo de la empresa.