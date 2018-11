El papa Francisco pide que se destierre para siempre el antisemitismo

Ciudad del Vaticano, 5 nov (EFE).- El papa Francisco aseguró hoy que sigue habiendo actitudes antisemitas y pidió que se destierre para siempre el "antisemitismo de la comunidad humana".

"Aún hoy, desgraciadamente, hay actitudes antisemitas. Como he recordado en varias ocasiones, un cristiano no puede ser antisemita", dijo en el Vaticano, donde encontró a los rabinos del "World Congress of Mountain Jews" del Caúcaso en su primera visita a un pontífice.

Francisco indicó a los representantes judíos que las raíces de ambas confesiones son "comunes" y agregó: "hemos sido llamados juntos a comprometernos para que el antisemitismo sea desterrado de la comunidad humana".

Francisco recordó la conmemoración del Holocausto durante su reciente viaje a Vilna, Lituania, así como el 75 aniversario de la redada en el Gueto de Roma (16 de octubre) y de los 80 años de la "Noche de los cristales" nazi (9 de noviembre).

Al recordar estos hechos, Francisco dijo que cuando "se quiso sustituir al Buen Dios con la idolatría del poder y con la ideología del odio, se llegó a la locura de exterminar a las criaturas"

"Sin una memoria viva no habrá futuro, porque, si no aprendemos de las páginas más negras de la Historia a recaer en los mismos errores, la dignidad humana será letra muerta", agregó.

Y aseguró que la libertad religiosa "es un bien sumo que debe ser defendido, un derecho humano fundamental y baluarte en contra de las pretensiones totalitarias".