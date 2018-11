Merkel y sus aliados del SPD reafirman propósito de mantener su coalición

Berlín, 5 nov (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, y sus aliados del Partido Socialdemócrata (SPD) expresaron hoy su determinación de mantener su gran coalición de Gobierno, independientemente del proceso iniciado en las filas conservadoras para elegir una nueva presidencia.

"Estamos firmemente convencidos de que debemos seguir liderando el Gobierno federal sobre la base del actual pacto de coalición", afirmó la canciller y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) al término de los dos días de reuniones de la cúpula de su partido.

Esta idea es "compartida por unanimidad" por todos los miembros de la presidencia, añadió Merkel, quien ratificó su propósito de agotar la actual legislatura como canciller.

"No voy a repetir lo que ya dije el lunes pasado. Estoy dispuesta y, para mí, disposición implica voluntad", enfatizó, respecto a su anuncio de la semana anterior, en el que comunicó que no optará a la reelección como líder de la CDU ni presentará una nueva candidatura como canciller cuando expire el actual mandato.

La líder del SPD, Andrea Nahles, explicó por su parte que en las reuniones mantenidas por su cúpula asimismo el pasado fin de semana no se planteó tampoco abandonar la gran coalición: "No, ahora no", respondió a una pregunta en ese sentido.

Cualquier decisión sobre los pasos a seguir se analizará "a partir de diciembre" y en función "de lo que ocurra", añadió la líder socialdemócrata, según la cual el objetivo prioritario de su partido es "cerrar filas" de cara a las elecciones europeas del próximo año.

La dirección de la CDU se propone convocar una serie de conferencias regionales -8, para el total de 16 "Länder" del país- en las que los aspirantes a suceder a Merkel tendrán la oportunidad de presentarse ante sus correligionarios antes del congreso de la CDU, que se celebrará del 7 al 8 de diciembre y en el que se elegirá a la nueva presidencia.

Hasta ahora hay tres candidatos que ya han dado a conocer su intención de acceder a ese puesto: el exjefe del grupo conservador Friedrich Merz; el ministro de Sanidad, Jens Spahn, y la secretaria general, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Tanto Merz como Spahn pertenecen al ala más derechista del partido -lo que podría suponer un escollo más para el mantenimiento de la gran coalición con los socialdemócratas-, mientras que Kramp-Karrenbauer es leal a la línea de Merkel y representa la vía más continuista.

En los medios alemanes se apunta a que hay otros nueve aspirantes, que no se han pronunciado aún públicamente tras el anuncio de Merkel y que podrían formalizar su candidatura en los próximos días.

La CDU se recordó hoy que cualquier militante del partido -unos 417.000 en todo el país- puede postularse, aunque para ello debe contar con el respaldo de alguno de los gremios federales de la formación, agrupaciones regionales, municipales, de distrito o incluso en el exterior del país.

La otra vía para postularse es durante el propio congreso federal, aunque esa fórmula está reservada a los delegados de la formación: 1.001, de acuerdo a la práctica del partido.