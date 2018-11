Lucas: "La afición nunca falla, será el jugador número '12'"

Madrid, 5 nov (EFE).- El francés Lucas Hernández, defensa del Atlético de Madrid, destacó este lunes que la afición será el "jugador número 12" en el partido de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, al que su equipo se enfrenta después del 4-0 de hace dos semanas, pero "no con más ganas de revancha", según afirmó.

"Sabemos que en casa nuestra gente siempre está ahí, nos apoya, es un plus y mañana será nuestro jugador número 12, que nunca nos falla y nos dará ese plus que nosotros necesitamos en el campo", apuntó el futbolista en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

Su equipo, según dijo, "no" afronta "con más ganas de revancha" el choque por el 4-0 del anterior duelo entre ambos, sino que lo encara "como un partido importante de Champions, como lo que es, y con muchas ganas de poder jugar otro partido más" ante su afición.

"Muy motivados, con muchas ganas de que empiece y de darlo todo como siempre", continuó el defensa, que jugará su encuentro cien con el Atlético: "Muy contento. No me paro a pensar en ello. Soy muy joven, me quedan muchísimos partidos y espero seguir mejorando y aprendiendo de los mejores, como estoy haciendo cada día".

También habló de Antoine Griezmann, un futbolista "determinante" para el Atlético. "Ojalá esté acertado al cien por cien y nos pueda dar ese plus que tiene en el campo", añadió sobre su compatriota y compañero en el conjunto rojiblanco.

Y se refirió a Marco Reus, su rival este martes: "Sabemos que es un grandísimo jugador, que se mueve muy bien entre líneas. Mañana intentaremos pararlo con nuestros medios centros, cerrarle el máximo espacio posible y que tenga la menor participación en el juego".