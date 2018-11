C.León propone un fondo de desarrollo territorial para frenar la despoblación

Madrid, 5 nov (EFE).- La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha propuesto hoy al Gobierno que se habilite un fondo de desarrollo territorial dentro del nuevo sistema de financiación autonómica que permita afrontar los problemas de despoblación del medio rural.

Marcos ha hecho esta propuesta durante un desayuno informativo en Madrid, en el que ha incidido en la necesidad de que Europa y España vayan en la misma línea que Castilla y León de políticas que superen el modelo "asistencialista" de subvenciones y subsidios y desarrollen un modelo económico pensando en el territorio, no solo basado en el producto interior bruto y en las rentas.

En su opinión, se necesita una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto, que no se quede en el cumplimiento de condiciones y de estrictos controles y que esté planteada en términos de resultados de actividad económica y de población, así como de eficiencia.

Pero ha recalcado que "no solo hay que mirar a Europa", sino que en España también "hay que hacer los deberes" y ha advertido de que no hay que estar solo esperando a las subvenciones que den otros y que es necesario abordar el reto de la despoblación y asumir la capacidad del medio rural para hacerle frente.

Por eso, ha considerado que "no sería descabellado plantear que el Estado habilitara un fondo de desarrollo territorial específico, articulado en términos de población y competitividad, que tenga su reflejo en el modelo de financiación autonómica".

Ese fondo, ha explicado, debería permitir impulsar la actividad económica del medio rural y apoyar de forma decidida al sector agroalimentario para que pueda asumir los retos futuros de incremento de la población en el mundo.

Pero sobre todo, ha continuado, debe garantizar condiciones de vida en el medio rural equivalentes a las que hay en el medio urbano en materia de infraestructuras, telecomunicaciones y servicios básicos esenciales.

"Esto cuesta dinero y para abordarlo necesitamos financiación suficiente", ha insistido Marcos, que ha aludido al consenso que hay en este sentido en varias comunidades autónomas para reclamar un nuevo sistema de financiación que permita poder luchar contra la despoblación.

Una petición hasta el momento que ha generado "pocos resultados" debido a que "las prioridades del Gobierno son otras", según la consejera, que ha señalado que es urgente abordar este asunto, porque "los plazos corren en Europa y en España".

"No nos van a esperar", ha advertido y ha recordado que el marco financiero plurianual de la PAC se está negociando ahora y España debe marcar los ejes de la política europea sin entretenerse en "cuitas" que en nada ayudan a la economía y la lucha contra la despoblación.

Pero ha criticado que "España no está por ahora" en esa negociación, en la que debe primar que no haya recortes en el presupuesto, porque "sería lo peor". "Primero presupuesto, si no hay financiación, del resto ni hablamos", ha subrayado.