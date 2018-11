La lección de Erika

Barcelona, 5 nov (EFE).- Después de más de 28 años nadando en los que habría recorrido lo equivalente a dos veces la vuelta al Mundo, Erika Villaécija (Barcelona, 1984), doble campeona europea y cinco veces olímpica, ha decidido deja las corcheras y poner pie a tierra.

Con ocho años compitió por primera vez, con quince entró en el programa de elite del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallés, con dieciséis años empezó a ganar medallas y ahora con 34 ha decidido que ya es el momento de aparcar la natación al máximo nivel.

Es complicado encontrar a una nadadora que abarque prácticamente todas las distancias. Empezó nadando el 200 y acabó en las pruebas de aguas abiertas (10 kilómetros). Su aval fue su trabajo, siempre alejada de los focos y con esa timidez ante el mundo.

La máxima: "Never a failure, always a lesson" (Nunca un fracaso, siempre una lección) que lleva tatuada en su cuerpo resume su idea de la vida. Psicóloga de formación, Erika Villaecija creó no hace mucho Bevalue Sports, una empresa dedicada al 'coaching' y la asesoría deportiva, y desde entonces intenta orientar a los deportistas en el difícil mundo de la competición.

Y es que de eso, Erika tiene mucho que decir. Se ha colgado 21 medallas en grandes competiciones, la primera un oro en los 800 libre en unos Juegos del Mediterráneo (Túnez, 2001), la última un bronce en los 1500 en el Europeo de Debrecen (2012).

Por el camino ha conseguido dos medallas en Mundiales de Piscina Corta. Su mayor logro personal fue el oro en los 800 en piscina corta en Dubai y en Manchester 2008 se colgó el bronce en esa misma prueba. También se colgó medallas en Campeonatos de Europa (7), en Europeos en piscina corta (7) y en Juegos del Mediterráneo (5).

Pero seguramente de lo que más orgullosa se siente es de su participación en cuatro Juegos Olímpicos, algo solo al alcance de los grandes en cada deporte y Villaécija lo es en la natación.

Los primeros fueron en Atenas 2004. En la capital ateniense, Villaécija es donde estuvo más cerca de colgarse una medalla y fue quinta en los 800 libre.

En aquellos Juegos también tuvo una destacada actuación en el 4x200 (España fue sexta) y completó su participación con un decimoctavo puesto en los 400 libre.

En Pekin 2008 repitió en los 800 libre y en los 4x200 libre, pero con peores resultados. De hecho, tras aquella experiencia pensó en retirarse y eso que llegó a China con la segunda mejor marca mundial de aquel año.

En Londres 2012, fue décima en los 800 y séptima en los 10 kilómetros en aguas abiertas. Se despidió de los Juegos hace dos años en Río de Janeiro, con un decimoséptimo puesto.

A Villaécija le hubiera gustado retirarse en Tokio, tras los Juegos de 2020, pero veía muy lejos la cita japonesa. Empezó a nadar para acompañar a su madre y después de que el pediatra le recomendara hacer algo de deporte.

Se le dio tan bien que el resto es historia. En su piel se puede repasar su trayectoria en forma de tatuajes, aquel delfín en su hombro izquierdo, el rayo sobre el mar, los anillos olímpicos en el empeine, pero sobre todo su 'leit motiv' vital: "Nunca un fracaso, siempre una lección".