Guedes abandonó el entrenamiento en el que se ausentó Gayà

Valencia, 5 nov (EFE).- El centrocampista portugués Gonçalo Guedes realizó la parte inicial del entrenamiento del Valencia junto al resto de jugadores pero se ausentó posteriormente de una sesión de trabajo en la que no participó el defensa José Luis Gayà.

Además de Gayà, que al igual que Guedes fue titular el pasado sábado en el partido ante el Girona, tampoco participaron en el entrenamientos los lesionados Denis Cheryshev y Cristiano Piccini, que siguen con sus procesos de rehabilitación.

El que trabajó con aparente normalidad en la sesión y ya recuperado de sus molestias en las costillas es el centrocampista Dani Parejo, que se ausentó del duelo copero ante el Ebro y el partido de Liga ante el Girona.

Guedes volvió al equipo el pasado sábado tras casi un mes lesionado pero acabó extenuado en el duelo ante el conjunto catalán por lo que tras participar en los primeros compases del trabajo del lunes se retiró cuando el equipo se disponía a completar la sesión con la parte táctica.

En el caso de Gayà, el lateral valencianista no saltó al césped y trabajó en el gimnasio interior de la ciudad deportiva, aunque sus molestias en principio no revisten gravedad y no está descartada su presencia ante el Young Boys en la Liga de Campeones el próximo miércoles.