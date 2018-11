Directora de Aecid confía en que los PGE reflejen un aumento de dotación

Madrid, 5 nov (EFE).- La directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Aina Calvo, ha dicho hoy que, aunque el acuerdo entre PSOE y Podemos no contempla un aumento de la dotación en esta materia, algo que no le "satisface", no significa que "no vaya a ir en los presupuestos".

Calvo ha hecho esta reflexión a los medios antes de inaugurar la exposición "Huellas", un recorrido fotográfico por algunos de los proyectos de la Agencia enmarcado en el programa de actividades que desarrollará para conmemorar su 30 aniversario.

La responsable de la Aecid ha enfatizado que el Gobierno quiere reforzar la ayuda humanitaria de emergencia y contar con mayor presencia en organismos internacionales; y ha querido dejar claro que, aunque en el acuerdo entre PSOE y Podemos eso "no existe, ése no es el presupuesto"

Con todo, ha mostrado su convencimiento de que, si el Gobierno logra sacar adelante sus presupuestos, estos recogerán un incremento de los fondos; no obstante, aunque desconoce la cifra, ha avanzado que "es evidente que no va a ser lo que nos gustaría".

De lo contrario, habrá que prorrogar las cuentas, y aunque no variará la destinada a la cooperación, "eso no quiere decir que se vaya a hacer todo exactamente igual que antes".

Independientemente de su dotación, la Aecid tratará de "recuperar el diálogo con el sector" y atender a las demandas de su personal en el exterior, que "necesitan ser adecentadas".

"Estamos perdiendo capital humano, un capital humano extraordinario", ha lamentado para garantizar a continuación que este asunto "debe ser una prioridad de este Gobierno".

Desde la Agencia también quiere trabajar por mejorar la comunicación de la labor de la Agencia porque "muchos españoles y españolas se preguntan por qué es necesario ayudar a otros países, con las necesidades que tenemos aquí".

Por ello, ha insistido en la necesidad de explicar que los problemas cada vez son más globales y requieren cada vez más respuestas globales".

"Huellas" recoge parte de esa labor como un "relato de ida y vuelta" a través de 40 instantáneas que narran la acción de la cooperación española y su impacto "en la vida de las personas".

Miguel Lizana, fotógrafo de la Aecid y autor de las imágenes, ha destacado que esta exposición no solo habla de las "huellas que deja la agencia" en países como Guatemala, Ecuador, Filipinas, Afganistán o Mozambique, sino también las que imprimen las personas beneficiarias "en el camino de la cooperación gracias a su esfuerzo".

La muestra estará en la Estación de Madrid Puerta de Atocha hasta el 14 de noviembre, y después se trasladará a otras de distintas ciudades españolas dentro del Programa Estación Abierta de Adif.