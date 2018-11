Díaz espera tener mayoría amplia para que "nadie tenga opción de bloquear"

Londres, 5 nov (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, ha asegurado hoy que la encuesta que le sirve es "la de la calle" y ha confiado en poder tener una "mayoría amplia" para que "nadie tenga opción de bloquear" su gobierno.

Al ser preguntada por los resultados de una encuesta que apuntan a que el PSOE ganaría las elecciones con más apoyos que la suma de PP y Cs, Díaz ha dicho que se toma los sondeos como "un motivo de seguir trabajando", y que la encuesta que le sirve "es la de la calle", cuando los ciudadanos reconocen su labor.

En una rueda de prensa ofrecida en la feria turística World Travel Market (WTM) que se celebra en Londres, Díaz ha dicho que va a seguir trabajando hasta el próximo 2 de diciembre, día de las elecciones autonómicas, y que seguirá haciéndolo después si tiene la confianza de los andaluces.

"He visto en esta legislatura de todo: repetir elecciones en España, me tuvieron ochenta días sin dejarme formar gobierno cuando no tenían alternativa para esta tierra", ha referido Díaz, quien ha señalado que la "única seguridad" que van a tener los ciudadanos es que el voto del PSOE no servirá para bloquear Andalucía.

Sobre la precampaña electoral, ha considerado que está siendo "tóxica", con "insultos al peso" y "cero propuestas" por parte de la oposición.

Díaz ha diferenciado entre el modelo del PSOE, que "busca la estabilidad, confianza y seguridad" con el fin de que Andalucía pueda "seguir creciendo", y el de otros que "están dedicados al bloqueo, al caos, a la inestabilidad, que hablan mal de Andalucía".

También ha lamentado el "desprecio absoluto" a lo que voten los ciudadanos por parte de otras formaciones, que "ya están diciendo cómo bloquearían Andalucía después del 2 de diciembre", algo en su opinión "bastante irresponsable".