El Celta recurrirá la expulsión de Mohamed frente al Betis

Vigo, 5 nov (EFE).- El Celta de Vigo presentará ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alegaciones al acta arbitral del partido contra Betis por la expulsión del entrenador Antonio Mohamed, informaron fuentes del club gallego a Efe.

Tras firmar Brais Méndez el 2-2, el técnico argentino fue expulsado en el minuto 69 por dirigirse "de manera provocadora" al banquillo local, gesticulando "ostensiblemente" y diciendo "y los balones, y los balones", según recogió el colegiado Estrada Fernández en el acta.

Una reacción que vino motivada, según explicó Mohamed tras el encuentro, por la actitud de los recogepelotas del Betis, a los que acusó de esconder los balones cuando el equipo bético iba ganando 2-0.

"Yo no falté al respeto a nadie, solamente me quejé porque escondieron los balones y no es juego limpio ganando 2-0. Y cuando nos pusimos 2-2 les dije que los escondieran ahora. Me expulsaron por eso. El Betis con lo bien que juega no tiene necesidad de esconder los balones", declaró el entrenador del Celta en rueda de prensa.

En el Celta confían en que el Comité de Competición no sancione a su entrenador para que se pueda sentar en el banquillo de Balaídos el próximo domingo en el partido ante el Real Madrid.