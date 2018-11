Carvajal: "Lopetegui es el mejor entrenador que he tenido"

Madrid, 5 nov (EFE).- Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, dijo, sobre el entrenador destituido Julen Lopetegui, que es "el mejor" que ha tenido en su carrera y lamenta que "no ha tenido ni una pizca de fortuna" en sus meses en el banquillo madridista.

"Lopetegui es el que más me ha marcado, el mejor entrenador que he tenido por su manera de ver el fútbol, de gestionar el grupo, de estar con los jugadores. Yo la comparto, es mi forma de ver el fútbol", dijo en declaraciones a TVE.

"Lo he dicho antes de que fuera entrenador del Real Madrid y lo digo ahora que ya no está con nosotros. No ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros", añadió.

Carvajal analizó la mala línea que está mostrando su equipo esta temporada, convencido de que van a mejorar y de que, como ocurrió la pasada temporada, acabarán luchando por los títulos.

"El Madrid siempre vuelve. No estamos pasando por un buen momento. Está claro. También el año pasado se nos criticó mucho porque en la Liga estábamos lejos. No tuvimos una buena Copa y al final conseguimos ganar la tercera 'Champions' consecutiva que es histórica y nadie lo ha conseguido hacer", defendió.

Sobre la llegada de Santiago Solari aseguró Carvajal que cuando se modifica algo parece que "todo es diferente", pero dejó un cariñoso recuerdo a la figura de Lopetegui. "No ha tenido fortuna. Las lesiones, errores individuales, falta de acierto", señaló como factores decisivos que acabaron provocando su destitución del cargo.