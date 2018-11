Calviño dice que el Gobierno sigue trabajando para lograr apoyo a presupuesto

Bruselas, 5 nov (EFE).- La ministra española de Economía, Nadia Calviño, afirmó hoy en Bruselas que el Gobierno sigue "determinado" a sacar adelante su plan presupuestario para 2019 y lograr los apoyos políticos necesarios, y añadió que, de no conseguirlo, el sistema prevé una prórroga de los vigentes.

"El Gobierno español está por supuesto determinado a tratar de llevar adelante el plan presupuestario en que estamos trabajando porque pensamos que son los presupuestos que España necesita", dijo la ministra a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Calviño insistió en que este es el "plan A" del Gobierno y confió en que "todos los partidos políticos se den cuenta de que es lo que España necesita".

Añadió que le resulta "difícil entender que haya partidos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre esta base" y que "no es deseable" mezclar la negociación de las cuentas con otras cuestiones, "particularmente si estas otras cuestiones están en un ámbito tan separado de aquel en el que puede influir el Gobierno como es el judicial".

Así, afirmó que el Gobierno sigue "trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo" a su plan.

"Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé (...) la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios", añadió la ministra, al recordar que no es la primera vez que esto sucede.

En todo caso, dijo Calviño, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la creación de nuevos impuestos que será "propuesta, adoptada y enviada a las Cortes en las próximas semanas".

La ministra española indicó que se reunió hoy antes del Eurogrupo con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, para abordar, entre otros temas, la situación presupuestaria española y la cooperación entre el Gobierno español y las instituciones comunitarias.

Calviño dijo que no ha notado "ninguna preocupación por parte de la CE" con respecto al presupuesto español.

"No noto una preocupación especial, estamos en una fase normal de intercambio de opiniones e información por parte de un Gobierno y las instituciones comunitarias y no me han expresado ninguna preocupación", dijo Calviño.

La Comisión envió una carta el 19 de octubre al Gobierno español para pedirle que clarificase algunas informaciones contenidas en el borrador presupuestario para 2019 que le remitió y advertirle del riesgo de desvío con respecto al ajuste estructural que exige Bruselas.

El Gobierno, dijo, informará a la Comisión "puntualmente" de "cualquier cambio que se produzca entre ahora y la presentación del presupuesto" en el parlamento.

Por su parte, Moscovici señaló también a su llegada al encuentro que sabe que la "preocupación" de la ministra de Economía "es que España pueda tener un nuevo presupuesto y que este sea creíble y marque una reducción clara del déficit estructural" y calificó de "positivo" el diálogo con las instituciones españolas.

Preguntada por un posible contagio de la situación italiana a España, Calviño insistió en que esto no se está viendo en los mercados financieros y en que los inversores internacionales y "en general todo el mundo" tiene claro "el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal, la reducción de la deuda pública, del déficit público y la voluntad de hacer ajustes estructurales".