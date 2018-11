Abogado de la cristiana pakistaní Asia Bibi alerta sobre amenazas a su vida

La Haya, 5 nov (EFE).- Saif-ul-Malook, abogado de la cristiana Asia Bibi -absuelta por el Tribunal Supremo de Pakistán de su condena a muerte por blasfemia- alertó hoy sobre "las amenazas a la vida" de su defendida y explicó que él huyó a Holanda porque se convirtió en "objetivo principal" de los islamistas radicales en el país.

"No sé dónde está ella. Lo último que supe es que estaba aún en prisión. Eso fue el 2 de noviembre. No estoy feliz de estar aquí sin ella, pero me convertí en un objetivo principal y tuve que huir. Quería haber esperado hasta asegurarme de que estará a salvo", lamentó en una rueda de prensa en La Haya, donde se encuentra desde el sábado.

La fundación de ayuda a los cristianos perseguidos (HVC), que también ha cubierto los gastos de la defensa de Asia Bibi, ofreció refugio y ayudó a este letrado a llegar a Holanda después de que miles de islamistas radicales del partido Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP) paralizaran el país durante tres días para protestar contra la absolución de Asia Bibi.

La cristiana pakistaní, madre de cinco hijos, pasó casi ocho años en el corredor de la muerte desde que en 2009 fuera denunciada por dos mujeres por insultar supuestamente al profeta Mahoma durante una discusión y fue sentenciada a muerte en 2010 por un tribunal.

El máximo órgano judicial absolvió el miércoles pasado a Bibi y anuló la condena de muerte por blasfemia con el argumento de que observó "graves contradicciones" y constató "mentiras" en el testimonio de las dos mujeres que la denunciaron, pero los extremistas piden que sea ahorcada públicamente.

Por lo general, recordó el abogado, la decisión sobre la liberación de un preso "tarda entre una semana y diez días en llegar a la dirección de la prisión" y advirtió de que, una vez en la calle, "nadie puede detenerla, porque sería ilegal".

Sin embargo, para poner fin a las protestas, el Gobierno paquistaní tuvo que firmar un acuerdo con el TLP en el que le da el derecho a pedir al Tribunal Supremo que revise la sentencia y expresó su disposición a incluir a Bibi en una lista de personas que no pueden abandonar el país.

"No hay ningún fundamento legal para ponerla en esa lista", subrayó el Ul-Malook, quien pidió a la ONU que saque a su defendida y al resto de su familia de Pakistán porque su vida corre peligro.